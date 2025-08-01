ТОП-5 ресторанов Сочи, одобренных нутрициологом

Рассказывают дейтинг-афиша Кавёр и Наталья Наследникова, бьюти-нутрициолог, лидер регионального представительства МИИН и АНКЗ в Сочи, фейстерапевт.

Что будет в статье:

Сочинская кухня формировалась под влиянием разных культур. Греческие, генуэзские, армянские, грузинские и русские традиции смешались. Так родилась уникальная черноморская кухня.

Также, напомним, что Сочи — это город-порт. Поэтому первое, что приходит на ум, когда речь заходит о гастрономической жизни курорта, это свежая рыба и морепродукты. Самые известные из них это рапаны, барабулька, мидии, устрицы.

В мясе моллюсков содержится огромное количество легкоусваиваемого белка, поэтому голодным ты точно не останешься, ещё и уровень белка в организме поднимешь. Кроме того, морская кухня полезна, благодаря содержанию в морепродуктах полезных микроэлементов и витаминов. Блюда из морепродуктов благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Кашалот

В устричном баре Кашалот подход к морепродуктам основательный. На входе гостей встречает аквариум с морскими ежами, камчатским крабом, с гребешками, но, главная роль, конечно принадлежит устрице. За процессом вскрытия и подачи моллюска можно понаблюдать в формате шоу-китчен.

Баран-Рапан

Гастрономический ресторан авторской кухни «Баран Рапан» – концептуальное место для респектабельных людей. Уникальный атмосферный ресторан в центре Сочи объединил лучшие местные продукты, философию кавказской и черноморской кухни.

D.O.M

Морская тематика ресторана вынесена в отдельное меню под лаконичным названием «Аквариум». Здесь можно попросить запечь любого моллюска. В меню присутствуют все морские гады: спизула, андара, вонголе, морские ежи.

Магадан

Рыбный ресторан Аркадия Новикова с обширной картой морепродуктов, авторскими коктейлями и вечеринками с живой музыкой. Повара готовят жаркое из карпа с беконом, котлеты из якутского омуля и запечённую с кабачками и белыми грибами янтарную форель.

Морской

Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса! Роскошный ресторан со средиземноморскими и паназиатскими мотивами в авторском меню и морскими пейзажами вокруг — в ностальгическом пространстве морского порта Сочи.

Кстати, у нас в Кавре есть не только классные места, но и необычные события. Большая афиша Сочи пополняется ежедневно, с трепетом и любовью :)

Источник: sochi.allcafe.ru