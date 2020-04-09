Топ 4 спектакля фестиваля "Золотая маска"

Собрали лучшие спектакли премии “Золотая маска”. Хорошо, что наслаждаться великими спектаклями можно и в карантин. Краткая справка: Российская премия “Золотая маска” - это российская награда, которая вручается лучшим спектаклям всех театральных жанров. “Золотую маску” могут получить представления из оперы, мюзиклов, кукольных театра, драмы. Дон Кихот, Балет им. Леонида Якобсона Как думаешь, можно ли совместить мейнстримный датский хюгге и всемирно известный балет. Можно, если за дело берется Йохан Кобборг, всемирно признанный премьем Датского Королевского балета и Королевского балета в Лондоне. В этом спектакле соединены много элементов из разных стилей. Особая культура мелкой пластики и оптимизации пространства от школы Бурнонвиля, юмор и вкус к пантомиме из Англии, кристальная архитектоника массовых сцен и победность солирующего танца от Мариуса Петипа. Гроза. БДТ им. Г.А. Товстоногова “Гроза” Островского ставится в БДТ впервые, и этот эксперимент получился очень удачным. Это страшная сказка, оживающая в кромешной тьме и вопиющей темноте. Это многослойные пласты русского мифа, традиций великих и порочных, вскрытых Островским и по-прежнему актуальных; это русская интерпретация классической трагедии как конфликта между долгом и чувством, безудержной страстью и неистовой верой. Губернатор. БДТ им. Г.А. Товстоногова И снова постановка БДТ, на этот раз поставленная по рассказу Леонида Андреева. Здесь рассказывается и история государственного человека, и заморенного нищетой отчаявшегося, и непоколибимого бунтаря. Мощный и короткий, как вздох, спектакль о трагедии возмездия никого не судит поспешным судом, разве что навевает мысль об отсутствии опор в скверно устроенном подлунном мире. Король Лир. Театр-студия «Грань» Режиссер не просто создает пространство запутанной интриги, не только атмосферу удушливого, погруженного в вечный мрак социума, но решает пьесу как притчу о крестном пути, который у каждого свой, и которого никому не удается избежать.