Театр.doc запускает онлайн-курс по документальному театру

Театр.doc запускает проект Стремянка.doc с курсами по документальному театру. Участники курса смогут научиться выстраивать истории о себе, своих знакомых и современниках, обсудят современные инструменты для работы с документальным материалом и создадут свои пьесы. Продект начинается с бесплатных мастер-классов, которые будут посвящены главному вопросу: что такое документальный театр и почему именно сейчас он особенно актуален. Участникам подробно расскажут о мастерских, познакомят с преподавателями курса и расскажут об особенностях работы документального театра. Краткая справка: в основе документального театра лежит реальные факты. Здесь нет места вымыслу и интерпретациям, поскольку перед режиссером стоит задача показать окружающий мир настоящим, опираясь лишь на конкретные события и реплики их очевидцев.