Тайны картин: Алхимик, открывающий фосфор

Работа «Алхимик, открывающий фосфор» была написана художником Джозефом Райтом в 1771 году. Тайна философского камня, который превращает любой металл в золото, захватывала много ученых в самое разное время. Ученые всего мира пытались открыть рецепт, сулящий мировую славу и богатство. Джозеф Райт, будучи большим поклонником научно-технического прогресса, не могу обойти эту тему. Тем не менее, на картине представлен не прогрессивный учёный восемнадцатого века, а седовласый старец в какой-то готической келье. Старый философ работал над созданием философского камня, но вместо этого случайно открыл светящийся фосфор.