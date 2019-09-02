Как правильно планировать свое время и всё успевать? В этом поможет тайм-менеджмент. С помощью качественного распределения времени, сил и возможностей, вы преуспеете в работе, учебе и личной жизни. Это не только отказ от постоянного зависания в интернете, телефонным разговорам, а также отказ от некоторых вредных привычек. Со временем поймёте на что конкретно уходит время и с какой пользой могли его провести. Для того, чтобы обучиться и приучить себя к тайм-менеджменту, стоит выполнить ряд действий: 1. Используйте время продуктивно. Создайте подходящую обстановку рабочего места. На столе не должно быть лишних предметов, если не собираетесь их использовать. Под рабочее место требуется выделить определенную территорию, на которой не будете есть или отдыхать. Так создастся рабочий процесс, который будет протекать более эффективно и менее затратное по времени. Запишите задания по степени важности. Выпишите дела, которые должны сделать за день или в течении недели. Отметьте дела особой важности ярким цветом, галочкой, звёздочкой. После выстроите список в иерархическом порядке. Так станет понятно, что требуется выполнить срочно, а что нет. Пусть список дел будет под рукой и не стоит выполнять несколько дел одновременно. Так происходит быстрое переутомление, рабочий процесс будет раздражать, и вы не сможете сделать всё то, что хотели, хотя времени будет в избытке. 2. Сведите к минимуму отвлекающие факторы. Если в своей работе не используете телефон, то отключите на нем уведомления и уберите подальше от себя. Работая за компьютером закройте ненужные вкладки. Существуют приложения для временной блокировки социальных сетей – SelfControl, Freedom, Firefox Leechblock. Постарайтесь максимально избегать перерывов в работе, т.е. если вы писали отчет и вспомнили, что нужно отправить письмо коллегам – сделайте пометку и отправьте после отчета. 3. Придерживайтесь ежедневного графика. Используйте цифровой календарь, который заранее оповестит о важных мероприятиях, встречах. Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время еженедельно. Так уже через 2,5 недели будете просыпаться раньше будильника. Ваш организм привыкнет к распорядку дня, и вы не будете чувствовать себя вялым и уставшим. Также не забудьте выделить время под встречи с родными, прогулки с друзьями, просмотру фильмов и чтению литературы. Научитесь не только продуктивно работать, но и отдыхать. Желаю успеха в тайм-менеджменте