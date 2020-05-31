Тайка Вайтити: Что известно про режиссера следующих “Звездных войн”

В культовый день для сторонников «Звездных войн» (да, мы о четвертом мая) Тайка Вайтити подтвердил, что именно он будет режиссером следующего фильма франшизы. Для многих людей имя Вайтити мало что говорит, разве что заставляет улыбнуться в силу своей необычности. Однако фильмографию режиссера из Новой Зеландии можно смело рекомендовать друзьям и вносить в списки must see. И есть ооочень большая вероятность, что что-то из нее вы уже видели. Что мы знаем о самом режиссере? Входные данные: Тайка Вайтити, 44 года, лауреат Оскара, успешный режиссер как артхауса, так и блокбастеров. И просто человек, чьи остроумные шутки (и в кино, и в немногочисленных интервью) хочется слушать вечно. Время узнать о его жизненном и творческом пути чуть больше. Детство в жизни и на экране Свою семью Тайка описывает как странный микс интеллигенции среднего класса и творческого криминалитета: его мать в молодости преподавала в школе, а отец был художником-аутсайдером и сидел в тюрьме за мелкие преступления, когда они с матерью познакомились. Когда парню было пять, родители развелись, и воспитанием Вайтити занималась мать. Особенно активно она поддерживала его стремление писать, длительное время вычитывала все эссе сына и хотела, чтобы он стал писателем. От отца Тайка впоследствии взял свою необычную фамилию. Отец редко появлялся в жизни Тайка, желал ему карьеры художника. Оттуда первые творческие увлечения Вайтити - живопись и фотография. В начале нулевых Тайка работал в берлинских галереях и все время посвящал визуальным искусствам. В 27 лет Вайтити решил, что единственное, чем он пока еще не занимался, - это кинематограф. И решил закрыть этот пробел в своем творчестве. Поэтому приступил к своей первой заметной актерской роли: сыграл стриптезера в новозеландском мыльном сериале The Strip (2002). Очевидно, этого было мало для Тайка, и в 2004 году он снял черно-белую короткометражку «Две машины, одна ночь». Она сразу же получила положительные отзывы и была номинирована на Оскар. На церемонии Вайтити заснул в зале, а награду получила другая короткометражка. Однако начало было положено. Главные герои «Две машины, одна ночь» - девочка и два парня, которые ждут на стоянке в машинах своих родителей, которые веселятся в местном баре. Один из ребят является воплощением равнодушия - его ничего не интересует, кроме собственной книги. Его брат начинает агрессивно доставать девушку в соседней машине. Сцена, сначала похожая на ссору, быстро перерастает в детскую дружбу, пусть и кратковременную. Дети останутся лучшими актерами для Вайтити. Они очень природные и органичные в большинстве лент режиссера. Тайка обычно отвечает, что не требует от детей взрослой актерской игры, а тщательно подбирает по характеру. Далее задание маленького актера - только выучить слова и быстро их озвучить на камеру. После своего первого полнометражного дебюта - немного неуклюжей комедии о двух влюбленных чудаках «Орлы против акул» (2007) - Тайка Вайтити вернулся к близкой ему теме мальчишеского мира и снял этапный для карьеры и наиболее автобиографический фильм «Парень» (2010). Сложно представить ленту, которая больше подходила бы стилю Вайтити: одинокий подросток Бой, который с нетерпением ждет возвращения почти неизвестного ему отца и бурно фантазирует о его образе. Конечно, реальность получается слишком далека от мечтаний Боя, и это несоответствие позволяет Вайтити разогнаться в абсурдно-серьезных сценах. А также Вайтити самостоятельно сыграл роль отца - Тайка вообще относится к тем режиссерам, которым очевидно легче контролировать кинопроцесс, находясь в кадре. «Парень» получил много наград, в том числе на Берлинском кинофестивале. А Вайтити закрепился в статусе режиссера, которому симпатизируют кинокритики и - что не менее важно - новозеландское правительство: еще с первых фильмов страна начала финансово поддерживать Тайка и часто способствовала появлению его лент на мировых кинофестивалях категории А. Путь к голливудскому признанию в 2010-х в Вайтити только начинался. Начало «Кролика Джоджо» Десять лет назад мать Тайки Вайтити рассказала сыну о книге Кристины Льоненз «Решетки на небеса». Это история немецкого мальчика, который с фанатизмом относится к Гитлеру и переживает настоящее потрясение, когда узнает, что его родители прячут в доме еврейскую девочку. Тайка был поражен эмоциональным рассказом своей матери Робин Коэн, которая сама имеет еврейские и русские корни и сейчас преподает в новозеландском университете. Робин в основном говорила о психологии двоих детей, о столкновении одержимости, страха, жертвенности и добра в их мире. Вайтити настолько увлекся эмоциями матери, что прочитал «Решетки на небеса». Книга ему понравилась меньше, чем рассказ Робин, но он взялся за адаптацию текста будущего фильма «Кролик Джоджо». Первое, что сделал Тайка, - сократил сюжет почти в два раза. Книжная история простирается еще на несколько лет после войны, зато лента Вайтити завершается в день капитуляции Германии. Плюс режиссер убрал многих второстепенных героев, оставив в фокусе Джоджо и его мир. Частый вопрос, который задавали Вайтити после премьеры: как режиссер вообще проводил питчинг? Как рассказывал студиям и продюсерам о своем замысле с вымышленным Гитлером в фильме о войне, который творит всяческие глупости и кажется максимально невинным на первый взгляд? Сначала процесс действительно затянулся: в 2012 году сценарий «Кролика Джоджо» попал в черный список Голливуда. На самом деле это не очень страшная вещь - черным списком называют интересные и амбициозные сценарии, которые не получили финансирования. Любовь к массовому кино Во время работы над «Что мы делаем в тенях» в Вайтити кристаллизовалось понятие того, что ему близко в кино. Это юмор. Много юмора. А «Зарешеченные небеса» были классической драмой, так же как и первый сценарий «Кролика Джоджо». Тайка начал понимать, что он не сможет снимать без присущей ему абсурдности и комичности. Поэтому он начал обрамлять трагические моменты мощной комической сценой, которая в конце только усиливала пронзительность ситуации. Таких моментов в «Кролике Джоджо» будет очень много, но самый заметный - это введение образа Гитлера как воображаемого друга маленького мальчика. Гитлера, который истерически ревнует Джоджо к новой подружке, ест голову единорога и толкает пафосные монологи на каждую детскую проблему. Этого героя изначально не было ни в книге, ни в первых вариантах сценария. Он смог появиться именно благодаря работе над фильмом, который принес международное признание Вайтити, - «Что мы делаем в тенях». Фильм стал мировым хитом на волне популярности вампирской тематики, которая многим тогда уже настолько надоела, что всем хотелось поиронизировать над ней. Хотя в целом Вайтити и его друг-коллега Джемейн Клемент снимали короткометражку (нигде тогда не представленную) с комическими интервью с вампирами еще в 2004 году. «Что мы делаем в тенях» - это настоящий манифест юмора Вайтити. Очевидным становится то, что Тайка точно никогда не снимет классический хоррор. Назвать этот фильм фильмом ужасов невозможно - ужасу там просто нет места. Вайтити - не просто режиссер, он стендапер, комедиант. После этого успешного эксперимента Тайка уже сознательно выбрал путь в направлении массового кино, которое отходит от элитарности так далеко, как только это возможно. Его следующая картина - комедия «Охота на дикарей» (2016) - начинает откровенно заигрывать со зрителем. Ее юмор - максимально «народный» (качество при этом сохранено). Вайтити быстро получил то, что ему пророчили: «Охота на дикарей» стало самым кассовым новозеландским фильмом года и окончательно отошло от фестивального кино. Что еще любит Тайка Вайтити? Комиксы. Его самый кассовый фильм «Тор: Рагнарок» был также о маленьком мальчике, но уже внутри самого режиссера. Вайтити первым начал предлагать продюсерам Марвел снять один из фильмов вселенной, даже снял несколько пробных короткометражных фильмов. После этого Тайку доверили перезапуск серии о Торе, которая откровенно проседала, по сравнению с более успешными фильмами о супергероях. Сейчас можно уверенно сказать, что Вайтити справился: третий фильм о Торе точно динамичный и зрелищный, чем предыдущие два. И (можно даже этого не говорить) со значительно лучшим юмором. После Марвела в Вайтити снова появилась возможность заняться «Кроликом Джоджо». Сценарий заинтересовал студию Fox Searchlight. У них была только одно условие: Гитлера должен играть только Тайка Вайтити. Сначала режиссер был потрясен таким требованием, но чем дальше, тем больше плюсов находил в этом решении. Любая голливудская звезда в этой роли перетянула бы на себя все внимание, поэтому лента сместила бы акценты с детства Джоджо на персону фюрера. К тому же Тайка не хотел, чтобы роль получилась слишком глубокой: все в образе Гитлера мало кричать о неуклюжей фанатичной фантазии, которая не имеет ничего общего с реальной жизнью. Фильм получил Оскар за лучший адаптированный сценарий (стоит напомнить, от оригинальной книги там осталось очень мало), а также был номинирован на лучший фильм года. Хотя информация о кандидатуре Вайтити на режиссера последующих «Звездных войн» начала появляться еще несколько месяцев назад, окончательно Тайка подтвердил свой контракт в начале мая. Вайтити был одним из режиссеров сериала «Мандалорець» (2019), где работал над 8 серией и озвучил дроида IG-11. Название следующего фильма «Звездных войн» еще неизвестнр, так же как и дата релиза. Есть только небезосновательные надежды, что с перезапуском уставшей франшизы Вайтити справится не хуже, чем с «Тором».