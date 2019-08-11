Такая разная культура

Во всех странах существуют свои обычаи, традиции, которые передаются из поколения в поколение на протяжении тысячелетий, какие-то не меняют своего первозданного замысла, какие-то претерпевают не мало изменений, подстраиваясь под законы современности. Какую страну вы бы не захотели посетить, вы не встретите абсолютно похожих традиций, они могут быть схожи, но со своими отличительными характеристиками. Что же считается культурным в разных странах? Уверена, многие слышали, что в Китае за столом принято чавкать, чтобы не обидеть хозяйку плохо приготовленной едой, а знаете ли вы, что при чаепитии, когда подливают чай, они стучат двумя пальцами об стол? Данный жест появился в 18 веке, когда император, не желая раскрывать свою личность, переоделся со слугами в обычную одежду и пошел пить чай с крестьянами. Им перед императором нужно было бы кланяться, чтобы показать свою благодарность за чай, но так как он не раскрыл своей личности, то крестьяне просто стучали двумя согнутыми пальцами. Также в Китае не принято дарить цветы хозяйке, иначе она подумает, что ее дом недостаточно уютен и гости захотели украсить его принесенными цветами. Для женщин из Европы это покажется оскорбительным, о человеке сразу подумают, что-либо он скупой, либо невоспитанный. Все девушке в мире любят, когда им говорят, как они отлично выглядят, какое на них красивое платье и какая кожа румяная, но только не в Японии, там вы оскорбите подобными словами женский пол. У них принято оценивать красоту девушки по хрупкости тела, бледности кожи – мужчины ценят детские черты и низенький рост у своих избранниц. В Корее не принято высмаркиваться в платок прилюдно, о вас подумают, как о не воспитанном человеке. Раньше своего начальника тоже уйти нельзя, так вы покажете всем коллегам и другим сотрудникам, что вы недобросовестно выполняете свою работу. Что касается пути до дома, то в европейском такси принято помогать доносить багаж до дома и открывать дверь пассажиру – это уже включено в саму стоимость, а делать комплименты пассажиркам запрещено, данный жест может быть принят за домогательство. В России вам скорей всего помогут донести багаж до дома и открыть дверь за дополнительную плату, а комплименты обрадуют женский пол. Существуют отличия при курении кальяна, данная традиция пришла к нам из арабских стан, где вечерами после хорошего времяпровождения было принято его курить. В России вы передаете мундштук человеку, который у вас его попросил или просто рядом сидящему, а в арабских странах принято класть его на стол, чтобы это не выглядело как принуждение. Если вы когда-нибудь захотите посетить Грецию и зайти к коренным жителям в гости, то знайте, что они очень трепетно относятся к убранству дома и если кто-то из гостей похвалил какую-либо вещь в доме, то принято одарить ею гостя. Во многих странах с трепетом и болезненностью относятся к несоблюдению традиций и обычаев, к несоблюдению формальностей, именно поэтому постарайтесь с пониманием относится к культуре других народов, стараясь им следовать, когда путешествуете.