Таиландская художница-самоучка получила престижную премию BP Portrait Award

Джиаб Прачакул, таиландская портретистка, стала лауреатом премии премии BP Portrait Award 2020 в лондонской Национальной портретной галерее (НПГ). Второе место занял россиянин Сергей Светлаков, третье - шотландец Майкл Юдс. Произведение «Ночная беседа» от художницы, родившейся на Таиланде, представляет собой нежную сцену разговора двух посетителей берлинского бара. Работа Джиаб Прачакул была выбрана среди 1981 портрета, присланного из 69-ти стран. Судьи высоко оценили картину, назвав её «запоминающимся портретом быстротечного момента времени», дающим нам возможность взглянуть на чужую жизнь, которая «прекрасна, таинственна и жива». Жюри также отметило смелую композицию и умное использование контрастных форм. В дополнение к премии в 35 тысяч фунтов стерлингов (43 тысяч 555 долларов США) Прачакул также выполнит новый заказ от Национальной портретной галереи на 7 тысяч фунтов стерлингов (8 тысяч 700 долларов).