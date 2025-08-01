Стыд в сексе: как наладить сексуальную жизнь

Рассказывают Татьяна Лобода, психолог, сексолог, преподаватель Психодемии и дейтинг-афиша Кавёр.
Что естественно, то не сверхъестественно
В детстве нам особо никто не рассказывал про культуру сексуальных отношений. Мы впитывали неловкость и ужимки родителей при его упоминании. Интимные части тела назывались смешными кличками, ругали за разглядывание журналов и «пошлые» шутки. А просмотр порно был большим стыдным секретом и, вдобавок, примером гипертрофированных образов сексуальности. А какая история была у тебя? Расскажи в комментариях.
Словами через рот
Секс — слишком большая тема, чтобы справиться в одиночку. Замалчивание сексуальных желаний, сомнений, страхов только увеличивает скованность. А ведь коммуникация с партнёром — основа секса. В отношениях никто не должен ни о чём догадываться: это касается и интимной сферы. Поэтому, если хочется наладить сексуальную жизнь — придётся разговаривать, просто прими это. Проговоришь однажды вслух свои мысли, и станет легче.
С чего можно начать разговор с партнёром
- Озвучить, что говорить про секс тебе страшно
- Предложить назвать вслух гениталии (бывает, стыд начинается тут)
- Попроси полной поддержки и принятия
- Расскажи, какие этапы секса тебе кажутся самыми неясными, неловкими
Этого будет достаточно для начала.
Всё нормально
Стыд питается стереотипами и незнанием: больше читай про секс, подписывайся на секс-блогеров. Чем больше реальных данных будет в твоём инфополе, тем более нормальной эта тема будет для тебя.
Начнём с короткой раскрепощающей памятки (проверь себя, вдруг тебе это стыдно):
- нормально не получать оргазм
- нормально делать паузу в сексе
- нормально остановиться в процессе
- нормально вспотеть
- нормально захотеть в туалет
- нормально стыдиться и говорить об этом
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Соавтор статьи: Алёна Комарова
Когда я в свое время поделилась с партнером о том, что меня не устраивает (это кстати случилось после прочтения книги о сексе, ДО этого мне было стыдно говорить) я натолкнулась на стену непонимания. В том месте, где я ждала поддержку и большего внимания к моим гениталиям и как следствие - получения оргазма, меня обвинили, что таким образом я "прошлась катком" по самооценке партнера. Я пришла к выводу, что не зря я несколько лет стыдилась и умалчивала про отсутствие оргазмов - чувствовала, что сама в этом же и буду виновата. Мой партнёр посчитал мои откровения как способ обвинить его и раскритиковать в несостоятельности.