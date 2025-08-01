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Стыд в сексе: как наладить сексуальную жизнь

Что делать, если хочется хорошо, а получается как получается? Рассказали в статье.

Что будет в статье:

  1. - Что естественно, то не сверхъестественно
  2. - Словами через рот
  3. - С чего можно начать разговор с партнёром
  4. - Всё нормально

Рассказывают Татьяна Лобода, психолог, сексолог, преподаватель Психодемии и дейтинг-афиша Кавёр.

Что естественно, то не сверхъестественно

В детстве нам особо никто не рассказывал про культуру сексуальных отношений. Мы впитывали неловкость и ужимки родителей при его упоминании. Интимные части тела назывались смешными кличками, ругали за разглядывание журналов и «пошлые» шутки. А просмотр порно был большим стыдным секретом и, вдобавок, примером гипертрофированных образов сексуальности. А какая история была у тебя? Расскажи в комментариях.

Словами через рот

Секс — слишком большая тема, чтобы справиться в одиночку. Замалчивание сексуальных желаний, сомнений, страхов только увеличивает скованность. А ведь коммуникация с партнёром — основа секса. В отношениях никто не должен ни о чём догадываться: это касается и интимной сферы. Поэтому, если хочется наладить сексуальную жизнь — придётся разговаривать, просто прими это. Проговоришь однажды вслух свои мысли, и станет легче.

С чего можно начать разговор с партнёром

  • Озвучить, что говорить про секс тебе страшно
  • Предложить назвать вслух гениталии (бывает, стыд начинается тут)
  • Попроси полной поддержки и принятия
  • Расскажи, какие этапы секса тебе кажутся самыми неясными, неловкими

Этого будет достаточно для начала.

Всё нормально

Стыд питается стереотипами и незнанием: больше читай про секс, подписывайся на секс-блогеров. Чем больше реальных данных будет в твоём инфополе, тем более нормальной эта тема будет для тебя.

Начнём с короткой раскрепощающей памятки (проверь себя, вдруг тебе это стыдно):

  • нормально не получать оргазм
  • нормально делать паузу в сексе
  • нормально остановиться в процессе
  • нормально вспотеть
  • нормально захотеть в туалет
  • нормально стыдиться и говорить об этом

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Соавтор статьи: Алёна Комарова

Что есть в статье:

  1. Что естественно, то не сверхъестественно
  2. Словами через рот
  3. С чего можно начать разговор с партнёром
  4. Всё нормально

Комментарии

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Ольга
29 августа 2025, 14:08

Когда я в свое время поделилась с партнером о том, что меня не устраивает (это кстати случилось после прочтения книги о сексе, ДО этого мне было стыдно говорить) я натолкнулась на стену непонимания. В том месте, где я ждала поддержку и большего внимания к моим гениталиям и как следствие - получения оргазма, меня обвинили, что таким образом я "прошлась катком" по самооценке партнера. Я пришла к выводу, что не зря я несколько лет стыдилась и умалчивала про отсутствие оргазмов - чувствовала, что сама в этом же и буду виновата. Мой партнёр посчитал мои откровения как способ обвинить его и раскритиковать в несостоятельности.

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Сергеева Дария
15 сентября 2025, 16:31

Ольга, проблема была явно в партнере

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Ольга
15 сентября 2025, 16:40

Дария, спасибо за поддержку. У меня после того разговора остались смешанные чувства, в том числе и досада.

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Сергеева Дария
15 сентября 2025, 16:46

Ольга, даже не думайте, все с вами в порядке , просто нужен понимающий человек и кончено взаимная симпатия, ну и совместимость в сексе играет большую роль )

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Мария
8 августа 2025, 14:09

Т. е. со знакомствами уже всё налажено, пора к следующему этапу переходить? 😂

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Гриша
11 августа 2025, 10:32

Нужно срочно навёрстывать, чтобы до этого уровня дойти))

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(С-ва) Анна
5 августа 2025, 20:21

Ну вы скажете) На секс-блогеров как раз не надо. Они неграмотные сами. Лучше сходите к сексологу или психологу, если думаете, что у вас проблемы или недостаток информации. Вам все доступно объяснят.

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Гриша
11 августа 2025, 10:34

Секс-блогеры самый доступный способ прикоснуться к табуированной теме и начать по чуть-чуть углубляться в проблему или вопрос, который волнует человека)) И никто не отменял, что блогер может быть действующим сексологом или психологом, кстати)

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