Стыд в сексе: как наладить сексуальную жизнь

Что делать, если хочется хорошо, а получается как получается? Рассказали в статье.

Что будет в статье:

Рассказывают Татьяна Лобода, психолог, сексолог, преподаватель Психодемии и дейтинг-афиша Кавёр.

Что естественно, то не сверхъестественно

В детстве нам особо никто не рассказывал про культуру сексуальных отношений. Мы впитывали неловкость и ужимки родителей при его упоминании. Интимные части тела назывались смешными кличками, ругали за разглядывание журналов и «пошлые» шутки. А просмотр порно был большим стыдным секретом и, вдобавок, примером гипертрофированных образов сексуальности. А какая история была у тебя? Расскажи в комментариях.

Словами через рот

Секс — слишком большая тема, чтобы справиться в одиночку. Замалчивание сексуальных желаний, сомнений, страхов только увеличивает скованность. А ведь коммуникация с партнёром — основа секса. В отношениях никто не должен ни о чём догадываться: это касается и интимной сферы. Поэтому, если хочется наладить сексуальную жизнь — придётся разговаривать, просто прими это. Проговоришь однажды вслух свои мысли, и станет легче.

С чего можно начать разговор с партнёром

Озвучить, что говорить про секс тебе страшно

Предложить назвать вслух гениталии (бывает, стыд начинается тут)

Попроси полной поддержки и принятия

Расскажи, какие этапы секса тебе кажутся самыми неясными, неловкими

Этого будет достаточно для начала.

Всё нормально

Стыд питается стереотипами и незнанием: больше читай про секс, подписывайся на секс-блогеров. Чем больше реальных данных будет в твоём инфополе, тем более нормальной эта тема будет для тебя.

Начнём с короткой раскрепощающей памятки (проверь себя, вдруг тебе это стыдно):

нормально не получать оргазм

нормально делать паузу в сексе

нормально остановиться в процессе

нормально вспотеть

нормально захотеть в туалет

нормально стыдиться и говорить об этом

Изучить себя и свои желания поможет подборка 18+ в приложении Кавёр в Москве и в Санкт-Петербурге.

Соавтор статьи: Алёна Комарова