Стоит ли смотреть сериал Space Force от Netflix

Недавно Netflix появился комедийный сериал «Космические войска» (Space Force) от Грега Дэниелса (автора «Офиса»), в котором американцы берутся за милитаризацию космоса. В центре сюжета генерал Марк Нерд (Стив Карелл) - бывший летчик, герой войны и примерный семьянин. Марк рассчитывает возглавить ВВС США, но становится жертвой прихоти президента - начинает командовать только основанными космическими войсками. Далее - переезд в Колорадо, где находится штаб-квартира подразделения, постоянные конфликты с дочерью-подростком, да еще и проблемы с новым и довольно странным положением его жены (подробности Netflix просит рецензентов не раскрывать). Впрочем, главная миссия - отправить американцев в космос снова, но на этот раз с захватнической целью. Рассказываем, каким получился комедийный сериал Дэниелса и кому он может понравиться. Стоит смотреть ради: Событий, которые вдохновили авторов. «Космические войска» - вовсе не научная фантастика. По сюжету новое подразделение открывают за считанные часы после твита президента Соединенных Штатов с подобной прихотью. На самом деле идею отделить Космические войска от воздушно-военных сил Америки и выделить для них государственный бюджет озвучивали разные чиновники еще задолго до Трампа. Однако именно он поставил эту задачу в приоритет, и уже в 2019 году The United States Space Force (USSF) стали самостоятельными. Пока трудно говорить о каких-либо достижениях подразделения, однако мемов эта инициатива породила немало. В январе Трамп сам похвастался в твиттере новым логотипом USSF, который оказался очень похожим на эмблему Объединенной федерации планет с «Звездного пути». Черный флаг Космических войск в интернете назвали пиратским, а хаки-форму так вообще высмеяли, потому что камуфляж в космосе ... вы серьезно? Словом, как видите, над питчингом идеи комедийного сериала авторам долго думать не пришлось. Блестящей команды. Кстати об авторах: к созданию «Космических войск» на Netflix присоединилась действительно классная команда. Прежде всего, создатель «Офиса» Грег Дэниелс вернул в комедию Стива Карелла, который уже несколько лет подряд шлифует свой драматический талант как в кино ( «Охотник на лис», «Хороший мальчик»), так и в сериалах ( «Утреннее шоу» ). Вместе они еще и стали исполнительными продюсерами шоу. Поддерживает их как всегда серьезный Джон Малкович, которому, как оказалось, невероятно подходит комедия. В «Космических войсках» он выполняет роль ученого Эдриэна Мэлори - правой руки генерала Нерд. Сначала персонаж Малковича довольно апатичный и высокомерный - так выглядел 50-летний Шелдон, если бы пошел на государственную службу. Но уже в середине сериала авторы довольно трогательно раскрывают детали его личности. Лиза Кудроу в роли жены протагониста Мэгги появляется в кадре не так часто, как хотелось, но поверьте, все сцены с ней довольно яркие, к тому же сюжетная линия с миссис Нерд окутана наибольшей интригой. Абсолютно все исполнители, даже во второстепенных ролях, здесь на своих местах - «Космические войска» создавались людьми, которые умеют играть комедию. Не стоит смотреть из-за: Устаревшие комедийные приемы. «Космические войска» просто не дотягивают до «Офиса» по уровню шуток. Легендарный сериал Дэниелса был крутым примером комедийного мокьюментари, тогда как шоу на Netflix - это олдскульный ситком, спрятанный в современную обертку. Ему свойственны как однотипные приключения в пределах одной серии, так и довольно поверхностные персонажи-архетипы. Каждая сцена с российским капитаном Юрием (Алексей Воробьев) - шпионом, который явно работает на Путина, - обязательно озвучена саундтреком с балалайкой (come on!). Недостаток сатиры. Как для сатирического шоу о реальном воинском подразделении здесь не так уж и много, собственно, сатиры. Вот политики и военные делают очередную некомпетентную глупость, но главный герой - ответственный, патриотический и просто хороший Стив Карелл - с командой идеалистов спасает ситуацию в последний момент. Порой кажется, что это шоу даже пропагандирует милитаризацию космоса. Стоит Марку произнести пафосную речь о родной Америке в палате представителей конгресса, как любые вопросы о избыточных расходах USSF отпадают сами собой. По-настоящему высмеивать авторы берутся разве что некоторых главных героев с их расовыми предрассудками, шовинизмом и бессознательным сексизмом. В то же время не забывайте, что роль того самого протагониста выполняет удивительно likeble Стив Карелл - как его можно не любить? Президента здесь вспоминают, но, обратите внимание - не по имени. Главы страны и его жену зовут POTUS (President Of The United States) и FLOTUS (First Lady Of The United States) так, как боятся сказать вслух «Дональд и Мелания Трамп». Вот и остается высмеивать разве что несостоятельность персонажей, но отнюдь не институты, в которых они работают. Получается, что сериал, который должен быть жестокой политической сатирой, оказывается образцом эскапизма в комедию положений. Это все еще довольно смешное и милое шоу, но со своими сатирическими функциями оно плохо справляется.