Старый добрый паб

Понятие «паб» зародилось в Ирландии, где живут добрые, гостеприимные и открытые люди. Просторы Ирландии поражают своей красотой, а местные заведения заставляют возвращаться туда снова и снова. Не стоит путать понятие «бар» с «пабом», их отличия существенны. Если в баре вы можете заказать еду, напитки, потанцевать и он может быть соединен с другим заведением, то паб – это место, где выдают напитки для немедленного употребления с легкими закусками. В пабах нет места для танцев, обычно заведение отличается своим малым размером, которое может быть оформлено тематически. В пабах приято смотреть футбольные матчи, собираться с друзьями после работы. В Великобритании особое место выделяется под оформление пабов, где придумывают декор из массивного дерева, тканевой обивки, вы не увидите ярких декораций, ирландцы спокойный народ, они предпочитают простоту обстановки. Что еще интересного можно узнать о пабах? Несколько столетий назад, ирландцы соревновались в меткости, так как не у всех была возможность иметь собственный лук для стрельбы, они придумали изготавливать короткие острые наконечники, которыми прицеливались в круг на стене. Так появилась современная игра в дартс. Как бы странно не звучало, в пабах принято играть в домино. Эта традиция появилась во время военных действий между Англией и Францией в 18 веке, когда французы-военнопленные вырезали маленькие костяные жетончики. Именно в пабах зародилось эстрадное искусство. Эстрада, как говорила Д.Н. Ушакова, - это искусство малых форм, область зрелищно-музыкальных представлений на открытой сцене. Выступления были не больше 15 минут, они состояли из ярких выступлений певцов, жонглёров, актеров. Эстрада тесно связана с традициями, фольклором. В пабах выступали комики, мимы, акробаты, танцоры, исполнялись песни на фортепиано, разыгрывались отрывки из известных спектаклей. Самыми известными пабами во всем мире стали: • Harry’s Bar в Италии; • McDaid’s Pub В Ирландии, в котором ранее был городской морг, а позже здание преобразовали в паб в стиле 18 века; • Kehoe’s Pub считается последним ирландским пабом, сохранившим аутентичную атмосферу и традиции; • Ye Olde Cheshire Cheese английская пивная, открытая с 16 века, в которой побывали Конан-Дойль, Диккенс, Твен, Уайлд