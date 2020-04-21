СРОЧНО: Ikea раскрыла секрет фрикаделек

Ikea раскрыла секрет своих фирменных шведских фрикаделек, чтобы скрасить время пребывания в изоляции их поклонникам. И это тебе не шуточки! В 2017 Ikea призналась, что треть посетителей приходят в магазин только ради этих изумительных фрикаделек. Посколько во время пандемии ты мог соскучиться по фрикаделькам, Ikea поделилась инструкцией по их приготовлению. Для фрикаделек тебе понадобится: 500 г говяжьего фарша и 250 г свиного фарша, одна луковица (мелко порезанная), один зубчик чеснока (толченый или порезанный), 100 г панировочных сухарей, одно яйцо, пять столовых ложек цельного молока, соль и перец. Чтобы приготовить сливочный соус, не забудь: капельку подсолнечного или оливкового масла, 40 г сливочного масла, 40 г пшеничной муки, 150 мл овощного бульона, 150 мл говяжьего бульона, 150 мл жирных сливок (30%-50%), две чайные ложки соевого соуса и одна чайная ложка дижонской горчицы? Для фрикаделек смешай все ингредиенты, слепи из фарша шарики и оставь их в холодильнике на 2 часа. А потом обжарь на масле и поставь в духовку на полчаса. Чтобы приготовить сливочный соус, нужно растопить на сковороде 40 граммов сливочного масла и добавить в него пшеничную муку, размешивая в течение двух минут. После добавь в смесь 150 миллилитров овощного и столько же говяжьего бульона, продолжая размешивать. Затем еще 150 миллилитров жирных сливок, две чайные ложки соевого соуса и одну чайную ложку дижонской горчицы. Доведи до кипения и дождись, пока соус загустеет. Теперь можешь смело брать фрикадельки, включать какую-нибудь онлайн-трансляцию (можно выбрать у нас в разделе “События”) и наслаждаться жизнью!