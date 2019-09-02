Современные музыкальные жанры

Как часто вы слушаете музыку? Одним хватает пары раз за неделю, другие слушаю каждый день, а некоторые всегда ходят в наушниках. Интересно, что современные психологи ввели такое понятие, как листомания – это постоянная тяга к прослушиванию музыкальных произведений. На рубеже 21 века появились новые жанры в музыкальной индустрии, которые набирают популярность. В список вошли: • Black MIDI – этот музыкальный жанр возник Японии в 2009 году, когда один из пользователей социальных сетей выложил заставку из аниме, сыгранную в программе на фортепиано. Суть заключается в составлении мелодии с большим количеством нот. (Gingeas, RetroUniversalHT, TheSuperMarioBros2) • Shangaan Electro – смешение традиционной музыки и современных клубных ритмов. Суетливая, быстрая музыка родом из Лимпопо. (Mancingelani, Зинья Хлунгвани, Tshetsha Boys, Nkata Mawewe) • Seapunk – это целая субкультура, вдохновленная морской тематикой. Представители красят волосы в цвет морской волны и, как бы смешно не звучало, слушают замиксованный саундтрек русалочки. Сипанк похож на смесь электронной музыки 90-х годов. (Unicorn Kid, Blank Banshee, iamamiwhoami) • Wonky – использование аналоговых синтезаторов на средних частотах. Вонки называют следующим витком в эволюции новейшей музыки после дабстепа. Это сочетание ломанного хип-хоп ритма, жужжащего синтезатора и широко используемого восьмибитного звука. (Joker, Flying Lotus, Гвидо, Hudson Mohawke, Savant) • Witch House – широкое использование звуков из фильмов ужасов и эффекты изменения скорости или высоты тона в голосе. В основе электронной музыки заложен симфо-синтезатор и минималистичный ритм-машины. (Salem, Crystal Castles, oOoOO, Ritualz) • Lowercase – это спокойная и расслабляющая музыка. Это минимализм, возведенный в абсолют. Состоит из звуков, которые нас окружают в повседневной жизни: шум оживленной улицы, голоса людей, кипящей воды. Все, что мы привыкли слышать, становится новой мелодией. (Steve Roden, Richard Chartier, Alva Noto) Современные жанры, которые уже стали популярными: клауд-рэп, трэп, Lo-Fi, future bass, chillwave, vaporwave. Приятного прослушивания!