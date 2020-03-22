Современная музыка: тогда и сейчас

Рассказываем, как изменилась музыкальная индустрия и с чем приходится мириться современным музыкантам. Смерть контекста С развитием таких сервисов, как Apple iTunes, текст сократили для трёх точек данных: Исполнитель, Название песни и Альбом. Пусть большинство сервисов и показывает биографии художников и композиторов, исторические альбомы продаются без титров и контекста, нужными для более глубокого понимания композиций. Коммерческое радио Согласись, радио сейчас и радио середины 20 века - две разные вещи. Современные плейлисты намного короче, с непрерывным повторением нескольких синглов до тех пор, пока они не набьют оскомину. Диджеи больше не выстраивают повествования вокруг записей, музыкальная диета стала пресной и ограничивается горсткой популярных хитов. Медиа Раньше задачей медиа было освещать популярные хиты всех музыкальных отраслей, сейчас же предпочтение отдаётся поп-музыке, сводя на нет освещение не столько популярных направлений. Нет интеллектуализму Если раньше музыку можно было описать через математику, архитектуру, символику и философию, то сейчас наша способность относиться к музыке через призму гуманитарных наук атрофировалась. Из ослепительного танца эмоция и интеллекта музыка стала восприниматься только на уровне чувств. Фильмы и видеоигры Довольно много «классической» музыки сейчас ушло в видеоигры и кино. С одной стороны, это даёт возможность молодым композиторам зарабатывать на жизнь, с другой много мотивов и идей быстро становятся клише.