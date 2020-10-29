Smartify - Shazam для картин

Если вдруг ты еще не знаешь, лови полезность: приложение Smartify - поможет узнать автора, название и историю картины, стоит только навести на неё камеру смартфона. По замыслу разработчиков, бесплатное приложение привлечёт новых посетителей, сделав посещение музеев и галерей интереснее, а также поможет культурным институциям отстаивать авторские права. Приложение умеет распознавать не только оригиналы — Smartify пригодится в любой ситуации, когда вы хотите узнать больше о картине, где бы ни была её репродукция.