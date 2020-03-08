Шведское кино: 5 малоизвестных, но хороших картин

Специально к 8 марта сделали подборку лучших кинокартин шведских режиссеров! «Вторая жизнь Уве» (2015) Несмотря на то, что сюжет фильма вполне подошёл бы для какого-нибудь депрессивного артхаус-фестиваля, «Вторая жизнь Уве» - это добрая и обаятельная комедия. С виду главный герой Уве - ворчливый сноб, готовый покрыть ругательствами каждого, кто потревожит его покой. Но под этой маской скрывается добрый и отзывчивый человек, готовый помогать людям. Очень трогательная картина про одиночество, любовь и верность. «Счастливого чёртово Рождества» (2015) Рождественская комедия, которую не захочется смотреть в теплом семейном кругу. Все действие происходит среди родственников за рождественским столом, который отражает все срезы шведского общества. Здесь и молодая гей-пара, и чья-то бывшая с новым парнем-мусульманином, и снобы-родители. «Ешь, спи, умри» (2012) Раша - 21-летняя молодая девушка, которая только потеряла работу на фабрике. И теперь ей предстоит пройти все круги адской бюрократии на бирже труда. Раша ходит на десятки интервью, сдаёт бессмысленные тесты, участвует в бесполезных мероприятиях и, наконец, находит новую работу. Но только для того, чтобы вскоре снова ее потерять. «Эффект кетчупа» (2004) «Эффект кетчупа» - прекрасный пример того, как шведам удаётся превратить жесткую драму в оптимистичное кино. Софии 13 лет и она мечтает о школьной популярности. Известность к ней приходит, когда после школьной вечеринки несколько парней решают жестоко над ней подшутить и рассылают всей школе ее неприличные фото. И после этого над Софией начинается настоящая травля. «Квадрат» (2017) На сто процентов артхаусный фильм, который получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Если ты хочешь с головой погрузиться в мир миллениалов и абсурда, эта картина - прекрасный проводник. Сюжет развивается вокруг Кристиана, куратора музея современного искусства, у которого однажды крадут кошелёк и мобильник. Выследив телефон по приложению, он садится в модную Теслу и едет возвращать вещи в бедный район Стокгольма. И ввязывается в кучу неприятностей.