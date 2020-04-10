Шорт-лист Международной Букеровской премии

Выбрали самых ярких авторов, о которых хотим рассказать. Shokoofeh Azar (Иран, 48 лет) - Переехала в Австралию в качестве политического беженца в 2011 году. Автор эссе, статей и детских книг. Первая иранская женщина, проехавшей автостопом по всей длине Шёлкового пути. Габриэла Кабесон Камара (Аргентина, 52 года) - Наиболее известна своим дебютным романом La Virgen Cabeza, который был переведён на английский язык. Является соучредителем феминистского движения NiUnaMenos. Даниэль Кельман (Германия, 45 лет) - В первое десятилетие XXI века получил известность как «вундеркинд» и главная надежда немецкой литературы. Автор интеллектуального бестселлера об учёных Карле Фридрихе Гауссе и Александре Гумбольдте «Измеряя мир» - самого кассового романа на немецком языке со времени «Парфюмера». Фернанда Мельчор (Мексика, 38 лет) - Одна из наиболее ярких мексиканских писательниц нового поколения. Журналист по образованию. Автор трёх романов. Йоко Огава (Япония, 57 лет) - С 1988 года опубликовала более двадцати художественных и публицистических произведений и получила все крупные японские литературные премии. Marieke Lucas Rijneveld (Нидерланды, 28 лет) - Изучала нидерландскую литературу, дебютировала с поэтическим сборником. По её собственным словам, чувствует себя «мальчиком и девочкой одновременно». Второе имя Лукас взяла себе сама.