СЕРИЯ 9. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОТИВ "НАГЛОЙ" ЕЛКИ.

С 1917 по 1935 год начинается странная и страшная история праздника Рождества и Нового года в России. Не вижу смысла пересказывать самые жуткие моменты борьбы с рождественской елкой, отмечу только этапы и важные моменты. Основная логика развития праздника в этот период была такой: люди празднуют рождество и украшают елку, но идеология и нормы современного воспитания не рекомендуют, а в некоторые периоды даже запрещают это делать. Период запрета на рождественскую елку делится на три этапа. 1 этап. 1917 - 1919 год. В это время в головах идеологических лидеров только зарождались идеи о вредноносности православных праздников и рождественской ёлки в частности. По инерции люди праздновали, ёлки наряжали, публичные празднования в городах организовывали, кустари работали. Всё шло своим чередом. 2 этап. 1919 - 1925 год. Борьбу с рождественской елкой возглавил комсомол. Сначала из праздника Рождества хотели вытащить его религиозное содержание. И тем самым потеряли смысл!! Потом стали противопоставлять "буржуазную" елку новым пролетарским праздникам. Шедевром истории стали "комсомольское Рождество и "комсвятки", "комсомольская елка". На этих праздниках особенно востребованы были маскарадные костюмы. В юмористическом ключе комсомольцы высмеивали буржуазный и религиозный компонент праздника. Было смешно и горько. 3 этап. 1925 - 1935 год. В этот период началось планомерное уничтожение праздника. В газетах публикуются антиелочные статьи, артели мастеров закрылись или переходили на полулегальное положение, елку дома ставили втайне от соседей. В апреле 1929 года страна перешла на "непрерывный" рабочий год и пятидневную неделю с одним выходным на пятый день. В таких условиях отмечание народных и православных праздников ещё более усложнилось. Общими для всех остались только новые советские праздники. Клинская фабрика ёлочных игрушек закрыта, одного из бывших её владельцев репрессировали, старые рождественские елочные игрушки из детских садов и школ изъяты. Борьба велась текстами из журналов и газет. Свою лепту внёс детский журнал "Юные безбожники", в котором предлагалась методика борьбы с рождественской елкой и публиковались тексты с категоричной и воинствующей риторикой. КАК ЭТО ВСЕ ПОНИМАТЬ ? В предыдущих сериях нашего текстового сериала уже было написано, что рождественская елка уже давно начала терять свою строго религиозную эстетику. Так что демарш против религии - только часть мотивации к агрессии. Кроме борьбы с религией, в основе уничтожения праздника лежат ещё подавленные желания детей из бедных семей, для которых "богатая" елка была недоступна. Елка - это предмет роскоши, а победивший класс ещё долго не сможет себе позволить роскошь. Кстати, метафору "наглая елка" придумал В. Набоков в одном своем рассказе. Наглая богатая елка действительно злила пролетариат, была наглядным воплощением классовой несправедливости. А вот в основе планомерного уничтожения ёлки в 1930-годы лежала ещё одна идея советской системы воспитания идеального гражданина - борьба с мещанством. Кстати, установка на борьбу с мещанством существенно повлияет на все развитие декоративно-прикладного искусства в СССР. Этот период стал примером того, как идеология влезает в культурный код народа и начинает его менять. Интересно то, что в России это было первое и немного запоздалое по мировым меркам вторжение идеологии в рождественскую елку. Германия и Англия сделали это раньше России. В Англии ещё в XIX веке была мода украшать елку флагами государств, входивших в Британскую корону, в строгой иерархии, а флаг соединенного королевства водружать на макушку ёлки. А Германия в период Первой мировой войны начала производить стеклянные елочные игрушки с государственной символикой. Когда российские войска получали аполитичные игрушки, сделанные детьми, германская армия снабжалась елочными украшениями с идеологически выверенным декором, что способствовало поднятию боевого духа. (На фотографии плакат родоначальника и лидера советского политического плаката Д. С. Моора "Рождество". 1921 года). Интересное воспоминание оставила Елена Боннер, которая в пятилетнем возрасте просила родителей поставить ей елку. После того, как отчим ей рассказал о "буржуазности" и "атавистичности" ёлки, она поняла всю "антипартийность" своего желания и елка стала для неё ещё более притягательной.