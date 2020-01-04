СЕРИЯ 8. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: ПЕРВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК

В России изготовление ёлочных игрушек стало стихийным народным промыслом, вызванным потребительским спросом на елочные украшения. Первое производство стеклянных игрушек в России открылось в небольшом селе Александровка Клинского уезда Московской губернии. В 1848 году в имении князей Меньшиковых был создан стекольный завод. В начале работы на заводе было всего 3 печи и 80 крестьян крепостных. Завод производил лампы, бутылки, изделия из цветного стекла. Но высшего расцвета производство достигло в 1860-1870-е годы. Постепенно на производстве работало все больше крестьян из окрестных деревень. Освоив навыки работы со стеклом, крестьяне начали открывать собственные мастерские по изготовлению "камушных" изделий - бус, пуговиц из толстого стекла. Считается, что крупных цельных стеклянных ёлочных игрушек в России в то время не создавали. Единственная найденная игрушка конца XIX века - самоварчик - хранится в ассортиментном кабинете фабрики "Ёлочка". Ещё одним центром производства ёлочных украшений стало старообрядческое село Данилово, расположенном к югу от Павловского Посада. Это село принадлежало когда-то помещикам Самариным. Крестьяне первоначально специализировались на изготовлении лампад и подсвечников, но позже стали создавать детали для ёлочных игрушек. Кустарное изготовление ёлочных игрушек более-менее развилось к началу XX века. Кроме игрушек из стекла российские мастера делали украшения из дерева (куклы-скелетки, например), картона. Часто это был семейный промысел, но успешные мастерские в целях расширения могли нанимать работников. Позже мастера ёлочных украшений стали собираться в артели. (жуткие условия семейных мастерских я описывать не хочу, но они поистине были ужасны и вредны для здоровья. А в изготовлении ёлочных украшений были задействованы все члены семьи, начиная с детей от 7 лет). В Мариной Роще было организовано производство игрушек в технологии дрезденского картонажа. Причём, образами для этих игрушек уже стали персонажи русских сказок. Там же делали Дедов Морозов из ваты. В селе Богородское, вотчинных владениях Троице-Сергиевой лавры на основе богородского игрушечного резного промысла развилось изготовление елочной игрушки из дерева. Причём, именно эти игрушки не раз экспонировались на международных выставках в качестве лучших образцов российского промысла (на фотографии современные деревянные Деды Морозы из Сергиева Посада). Из всего этого нужно сделать несколько выводов: Во-первых, игрушечный промысел в России развился из уже сформированных ранее народных промыслов и воспринял от них принципы формообразования и декора. Это нужно понимать, когда речь идёт о сравнении российских ёлочных игрушек и европейских. (Об эстетике русских стеклянных ёлочных украшений надо писать отдельный текст). Во-вторых, до 1917 года производственного уровня изготовление игрушек почти не достигло. Наиболее развитая форма организации мастеров - Артель - свободное сообщество мастеров, которые совместно решают общие проблемы - приобретение материала и сбыт продукции. Исключение составляет фабрика в Клину (ныне "Ёлочка"), которая приобрела достаточно высокий уровень производства.