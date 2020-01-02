СЕРИЯ 5. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: ПРЯНИКИ НА ЕЛКЕ

Одним из самых популярных ёлочных украшений в XIX веке были сахарно-пряничные украшения, конфеты, орехи и фрукты. Собственно первые ёлки в Москве и Петербурге в 1830-1940-е годы продавались в кондитерских магазинах. Причём ёлки продавались уже наряженные различными сладостями и несъедобными картонными и бумажными игрушками. Среди елочной выпечки особо популярны были пряничные домики, ангелочки, гномики, девочки и мальчики. Сладкие формованные елочные украшения создавались из сахара и леденцов, шоколада и карамели. Выпечка могла быть из сладкого или солёного теста. Немецкая традиция украшения ёлки съедобными игрушками быстро русифицировалась. В ход пошли северо-русские козули - разновидность пряников, любимое лакомство поморов. Козули пекли один раз в год на Рождество. По традиционному рецепту козули пекли из ржаной муки, после выпечки поливали белой или розовой сахарной глазурью. В святочных обрядах козули символизировали достаток в доме. Их часто не съедали, а хранили до следующего рождества. Дети играли с козулями как с обычными игрушками. Традиционно козули лепили а виде домашних животных - козочек, коров, курочек. После применениия козуль в качестве елочного украшения появились новые формы: связанные с рождественской тематикой - ангелы, звезды, пастух, корзины с дарами, ёлочки, виноград. Козули стали популярным товаром кондитерских лавок и пекарен на севере России, а потом и в столице. Стоили такие елочные козули от 1 копейки до 1 рубля. Кроме козуль обычного размера (7 - 9 см), в магазинах можно было купить козули большого размера (до 50 см), чтоб поставить их под елку. Кроме северо-русских территорий козули получили популярность у жителей Урала. В начале XX века козули посылали по почте в качестве поздравления. Интересно, что в начале XX века козули отразили модную тематику, связанную с научно-техническим прогрессом. Так в обиход елочной моды вошли козули в виде паровозов, аэропланов, велосипедов. Итак, съедобные игрушки, мандарины, яблоки, орехи, пряники и козули на ёлке привнесли в праздник, во-первых, непередаваемый рождественский аромат, сочетающий запах хвои и вкусностей. А во-вторых, висящие сласти надолго определили сюжет рождественского празднества, когда в финале дети подходят к ёлке и срывают все, до чего дотянутся. Именно такие сюжетные линии разыгрывались на дореволюционных благотворительных елках. Такие же казусы случались уже в конце 1930-х годов. По некоторым воспоминаниям, дети, не знавшие рождественских праздников, впервые приходили на школьные новогодние ёлки, и впервые видели роскошные стеклянные игрушки, переданные в школы из разоренных дворянских домов. В финале праздника дети подходили и срывали с ёлки украшения и, конечно, разбивали их.