СЕРИЯ 4. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: ИКОНОГРАФИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ

Первоначально рождественское дерево было наполнено библейской символикой. Верхушка ёлки была увенчана Вифлеемской звездой. Крестовина у подножия - символ страстей Христовых. Антропоморфные персонажи с крыльями - ангелы, которые возвестили мир о рождении Христа. Гирлянда - бусы, цепи, венок - атрибут святости, страдания, смерти и воскрешения. Флажки - символ борьбы за веру. Колокольчики символизировали божественный голос, проповедующий истину. Фрукты - райская пища. Особенно популярны были яблоки - символ Познания и Спасения и виноград - эмблема плодов земли. Птица (голубь Благовещения) - посланница Божья Ягненок (Агнец Божий) - символ Христа Овечка - символ паствы, нуждающейся в духовном наставничестве. Многозначную символику имеют свечи на ёлке. Они могли означать Христа, Церковь, Веру, Благодать, одинокую душу человека. Цвета украшений тоже имели свое религиозное значение. Так, золото было символом божественного начала, а серебро - символом чистоты и целомудрия. Красный цвет в сочетании с зеленой хвоей ассоциировался Иоанном Крестителем и Страстями Господними. Под ёлкой располагался рождественский вертеп. Вертеп представлял собой сделанный из дерева, картона, глины и кости игрушечную пещеру с фигурками святого семейства и других участников Рождества. И все же религиозное значение елочного убранства отошло на второй план постепенно к концу XIX века. Главной приметой отхода от религиозности стала популярность образа Деда Мороза. Кстати фигурки Деда Мороза уже на рубеже веков были и на ёлке в виде елочной игрушки и под ёлкой в качестве главной фигуры праздника. Почему христианский смысл елочного убранства ушёл на второй план? Во-первых, этот праздник стал сильно детским и радостным. Некоторые смыслы трагической библейской истории были подзабыты и переосмыслены. Во-вторых, рождественские и новогодние праздники приобрели характер коммерческого и модного явления. И, конечно, светское смысловое значение ёлочных украшений расширилось. В-третьих, европейское влияние на традиции празднования Рождества повлияли на угасание православной символики елочного убранства.