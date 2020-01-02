СЕРИЯ 2. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: МОДА НА РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЕЛКУ

Мода на немецкие традиции празднования рождества пришла не просто так. Почвой для неё стала доктрина видения России как единой семьи. Автор чётко сформулированной доктрины граф С. С. Уваров в 1932 отметил изменившийся образ государя как заботливого отца, а его подданных соответственно послушных детей. Русский император уже не полубог, а обычный человек с простыми семейными ценностями. Таким в глазах современников хотел предстать император Николай I. Нежное и внимательное отношение к жене и детям, которое было заметно подданным, стало составной частью образа императора-отца, императора-воспитателя и покровителя, авторитарного, но любящего. В России начался процесс строительства национальной идентичности. Идеальный подданный был любящим семьянином, который организовывал рождественскую елку для своих детей. А ещё идеальный подданный был благотворителем и приглашал детей из бедных семей на рождественскую елку. Сначала елка была атрибутом дворянский жизни. Но постепенно она проникла в среду купцов ( банкиров, торговцев) и лиц доходных профессий (врачей, адвокатов, государственных служащих). Домашняя елка стала атрибутом принадлежности к новой интеллектуальной элите. Итак, во-первых, Николай I своим имиджем придал рождеству характер патриархального праздника. Мужчина, глава семьи был благотворителем и главным источником праздника. Во-вторых, мода на рождественскую елку шла из дворянской среды и распространилась далее как примета приобщенности к интеллектуальной элите. Модно было понимать ценность семьи и домашнего уюта. В-третьих, практика рождественских ёлок для детей из необеспеченных слоев началась ещё в середине XIX века. В-четвёртых, с появлением рождественских ёлок и традиций семейных праздников впервые в России детям позволялось быть детьми. Начала появляться культура детства. В истории культуры есть описания рождественских ёлок в профессорских домах. Профессура в XIX веке достигала признания в обществе и статусности в официальных рангах, а потому стремилась соответствовать уровню. В профессорских домах красовались прекрасно наряжённые и иллюминированные ёлки. На праздник приглашались коллеги с детьми и лучшие профессорские ученики.