СЕРИЯ 12. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: ЕЛКИ, ВОЙНА И НЕМЦЫ

Идеология в елочных игрушках СССР начала проявляться. Да еще как!! В 1937 году была выпущена серия шаров с портретами членов ЦК ВКП(б), а также шар с изображением Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Правда это единственный случай изображения политических лидеров и идеологов на стеклянных елочных игрушках. Видимо, потому что стекло - хрупкое, а разбить портрет вождя - опасно для здоровья. Во всех остальных праздничных ритуалах нового года имя Сталина было центральным. Писатели публиковали детские стихи, в которых новый год и имя Сталина было неразрывно связано. В елочной пропаганде опять преуспела Германия. Так на оккупированной территории рекомендовалось перед Рождеством проводить утренник для детей 5-8 лет с наряженной елкой. В Германии производились елочные игрушки в виде бомб, снарядов, гранат, самолетов, танков. А еще была интересная игрушка в виде головы Сталина (эту немецкую игрушку вы и видите на заглавной фотографии блога). Нацистская пропаганда так визуализировала желание победить. Если быть полностью честным, то комсомольцы в 1920-е тоже вешали на свои "комсомольские елки" маски Колчака и Юденича. Но после разрешения елки, смещения смысла елки и канонизации новых советских тем новогодняя елка для жителей СССР, особенно для детей, стала чем-то чудесным, чистым и светлым. И не смотря на обилие карикатур, пропаганды в других сферах, елочного убранства поверженный образ врага не коснулся. В СССР в годы войны елочные игрушки мастерили своими руками. Но были и вполне изящные игрушки, которые делали из остатков проволоки на заводе "Москабель". Елочных игрушек, причем хороших, было много на базаре, которые обменивали на продукты. Елочные украшения были предметом роскоши и их ценность особенно осознавалось в годы войны. Идеология коснулась игрушек, но сейчас коллекционная ценность этих пропитанных идеологией украшений выросла и скорее всего будет расти дальше.