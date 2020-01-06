СЕРИЯ 11. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: "Я НА ЭТИ РУССКИЕ ИГРУШКИ СМОТРЕТЬ НЕ МОГУ"

Весь текстовый сериал я задумала ради того, чтобы самой разобраться в нескольких вопросах. Во-первых, хочется разобраться в том слоёном пироге, который сложился у нас в головах по отношению к восприятию новогодней символики. Во-вторых, основным мотиватором для меня стала девушка, которая занималась пересылкой купленных мной европейских ёлочных украшений. В обсуждении качества европейских стеклянных игрушек она сказала: "после того, как я узнала европейские игрушки, на российские игрушки я смотреть не могу". Меня эта фразу удивила, так как игрушки нижегородской фабрики "Ариэль" и коллекционные серии "Ёлочки" мне нравятся. Я их считаю очень достойными по качеству и отвечающими вкусу российских покупателей. История сложения современной русской елочной игрушки осложнена всякими идеологическими вмешательствами, потому весь материал растянулся на сериал с постоянными культурологическими выводами и разоблачениями. Дореволюционная елка была встроена в мировоззрение россиян второй половины XIX века. Рождественская елка объединила семью, во главе которой был отец, глава семьи, благотворитель и заботливый хозяин. Это примечательно, потому что во второй половине 1930-х годов концепция новогоднего праздника исключила образ мужчины. Советский новый год для детей и стариков. Недаром к советским детям приходит Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Причём, с 1930-х и до конца существования СССР отсутствуюшая роль мужчины в новогоднем празднике не менялась. Это обусловлено историей и идеологией. В СССР мужчина или на войне, или на работе, добивается и побеждает врагов или самого себя. Рождественские мотивы начали уходить из украшения ёлки ещё во второй половине XIX века. Считается, что на это повлиял экспорт ёлочных украшений из Германии. Так что большевики повлияли на окончательное изъятие рождественской темы из образности ёлки, но не они этот процесс начали. И все-таки в нас до сих пор осталось отношение к ёлке с особым пиететом и каким-то сакральным трепетом. Это видно на примере нынешнего потребительского вкуса: современные русские не спешат вешать на елку стеклянные гамбургеры, колбасу салями, куски торта, а также отрицательных и откровенно злобных сказочных персонажей. То, что на пике моды в европейской стеклянной игрушке на российские елки приходит, преодолевая культурные стереотипы. Советская табуированность религиозных смыслов тоже сохраняется. И если западные фабрики выпускают игрушки на тему рождества, но среди предлагаемых на российский рынок игрушек с такой тематикой крайне мало, а русские фабрики вообще не спешат эту тему осваивать. Исключение составляет только фигурка ангела, который переосмыслен уже с позиции литературной иллюстративности. В 1910 - 1930-е годы ещё рано говорить о каких-то особенностях русской елочной игрушки. Только бусы и монтажная игрушка хорошо отработана российскими мастерами. По-настоящему стеклянная елочная игрушка в СССР расцвела в 1950-е годы. Игрушкам конца 1950-х характерно: Слабая расчлененность частей тела фигурки Условный декор одним или двумя цветами Детские пропорции тела фигурок Рукомесленный характер изготовления стеклянный формы, результат кустарного способа производства Тематику фигурок определяет та детская литература, которая созвучна идеологии советского государства, а также актуальные темы времени, тема цирка, малыши, мальчики, девочки, животные, детские игрушки. НО ИМЕННО ЭТИ ИГРУШКИ НА ПРИЩЕПКАХ СЕЙЧАС СТАЛИ ЕЛОЧНЫМ АНТИКВАРИАТОМ. ИХ НЕДОСТАТКИ СТАЛИ ИХ ДОСТОИНСТВАМИ.