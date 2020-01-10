СЕРИЯ 10. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА ДЕТЯМ

В 28 декабря 1935 года в газете "Правда" опубликована небольшая заметка Петра Постышева. В конце заметки он написал "итак, давайте организуем весёлую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую ёлку во всех городах и колхозах". Вот так легко коммунист Постышев дал отмашку для разрешения в СССР празднования нового года и приурочить к этому празднику елку. И все закрутилась в обратную сторону. Артели кустарей возродили, они взяли повышенные обязательства по увеличению объёма продукции. В городах и сёлах стали устраивать елку. Из агитпоездов, агитбригад, агитэскадрилий сформировали отряды Дедов Морозов, которые привозили новогодние подарки в самые отдаленные уголки страны. По воспоминаниям жительницы Оренбурга: вечерами они с папой сидели за столом и клеили елочные игрушки. В один из таких вечеров вдруг позвонили в дверь - почтальон принес посылку. А в посылке переложенные бумагой стеклянные елочные украшения. Это было настоящим новогодним чудом. Интересно, что этот праздник ориентирован строго на детей. Взрослые делали чудо для детей!!! В этом смысле елка вписывается в концепцию "советского счастливого детства". С подавлением всех сексуальных смыслов в советской культуре выходило так, что отношения взрослых в новогоднем празднике выходили за скобки, были болезнены и осложнены жизненными обстоятельствами. Всю специфичность взаимоотношений взрослых представил в своих рассказах и повестях Аркадий Гайдар. Со второй половины 1930- х начал складываться канон в украшении ёлки. Да канон!!! Во-первых в 1930-годы началась публикация рекомендаций по украшению ёлок, основном, в журнале "Игрушка". Во-вторых, был организован методический контроль по украшению публичных новогодних ёлок. А в-третьих, артели мастеров начали работать по тематическим рекомендациям и в рамках заданного поля соцреализма. Дети видели нарядные елки на городских площадях и школьных залах и требовали от родителей тоже елку в доме. По воспоминаниям одной москвички: "соседка всегда выговаривала моей маме, о том, что она плохо воспитывает дочь и что неприлично так рано ставить елку. Ее елка лежала ненаряженная до Рождества". Кустарное производство освоило несколько новых технологий, не бросая старые, и энергично начало обеспечивать покупателей своей продукцией. Но, все равно елочных игрушек не хватало. Вот здесь, конечно, нужно сказать, что старые формы елочных игрушек продолжили жить в новых образах. В частности образ рождественского ребеночка-ангела с его детскими пропорциями тела и головы и формой лица перешел в образы всех советских игрушек. Педагоги вспомнили про воспитательный эффект совместного изготовления елочных украшений и ввели эту практику в школах. Причем, здесь тоже были казусы личной интерпретации. Один из методистов потребовала снять с елки скленные детьми цепи, так как в ее сознании цепи ассоциировались с узниками. Тогда как именно совместное изготовление цепей на елку было рекомендовано в качестве отличной воспитательной меры. ПОДМЕНА СМЫСЛА С 1936 года в сознании жителей страны стали целенаправленно менять образ рождественской ёлки на новогоднюю елку. Произошло, во-первых, смещение смысла художественной формы (то есть смысла наряжённой ёлки) . А во-вторых, саму форму (елку) начали регулировать в соответствии с воспитательными целями и идеологическим запросом государства. Теперь елка отторгала прежнюю рождественскую традицию и воплощала новые смыслы строящейся советской империи.