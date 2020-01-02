СЕРИЯ 1. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ХОЧЕТСЯ ЧИТАТЬ ЧТО-ТО ЛЁГКОЕ И НОВОГОДНЕЕ, А ПОТОМУ ЦИФРОАРБАТ ЗАПУСКАЕТ ТЕКСТОВЫЙ СЕРИАЛ С КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИМИ РАЗОБЛАЧЕНИЯМИ "ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ" Как известно, традицию использовать ель как атрибут нового года внёс Пётр I, после возвращения из-за границы. Его указом от 20 декабря 1699 года предписывалось украшать хвоей (елью, сосной, можжевельником и их ветвями) улицы, дороги и дома. Этим же указом отмечен перенос празднования нового года с 1 сентября на 1 января. НО!!! Во-первых, традиция не прижилась. После смерти Петра I дома перестали украшать хвоей. Остались верны указу только трактирщики, которые устанавливали ёлки на крыше и тем самым привлекали люд, желающий выпить в праздничек. Во-вторых, в указе ни слова не сказано об украшении ёлок. И, собственно, никто особо не планировал эти ели украшать. В-третьих, Пётр I ввёл не тот праздник, который мы теперь ассоциируем с ёлкой и игрушками. Ёлки Петра I не были связаны напрямую с немецкими рождественскими елками. Елки в России XVIII века были только способом украшения городского праздничного пространства. И последнее, Пётр I предложил хвою в качестве украшения именно на новый год, а не на Рождество. То есть, когда в 1936 году рождественскую елку тоже перенесли на новый год, то большевики не были абсолютно не правы. В российской традиции такая практика уже была. Хотя вряд ли большевики имели ввиду петровский указ…