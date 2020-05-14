Сериал “Офис” можно будет смотреть в Slack

Американская веб-студия MSCHF воссоздаст все эпизоды знаменитого сериала «Офис» в корпоративном мессенджере Slack. Об этом пишет The Verge. Сотрудники MSCHF уже начали воссоздавать ситуации из первых эпизодов сериала онлайн, общаясь в чатах от имени персонажей «Офиса». Герои ведут переписку между собой каждый день с 9 утра до 17 часов по североамериканскому восточному времени (с 3 часов дня до 1 часа ночи по московскому). Они повторяют все основные реплики и шутки героев шоу, имитируя работу вымышленной компании Dunder Mifflin из сериала. Например, в Slack воссоздали 12-ю серию второго сезона, где герой Майкл обжег ногу на электрогриле и попросил коллег отвезти его на работу. Для каждого департамента компании Dunder Mifflin в Slack создан отдельный канал — для отдела продаж, склада или комитета планирования вечеринок. Обычные пользователи могут наблюдать за перепиской сотрудников, но писать в чаты нельзя. Все сообщения будут удалять модераторы. Тем не менее для общения обычных пользователей студия выделила два отдельных канала #smoke_break (перекур) и #water_cooler (кулер).