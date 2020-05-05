Сербские художники превращают врачей в супергеров

Сербское рекламное агентство McCann Beograd запустило кампанию в знак поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом Covid-19. Фотограф Лидия Милованович (Lidija Milovanovic) сняла портреты трех врачей — на их лицах видны синяки и ссадины от ношения масок и защитных очков. Арт-команда проекта «дополнила» портреты медработников следами от масок супергеров, в которых угадываются Человек-паук, Капитан Америка и Бэтмен.