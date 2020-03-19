Съемки нового эпизода “Друзей” перенесены

Стриминговый сервис HBO Max в феврале этого года решил порадовать фанатов “Друзей” и выпустить еще один эпизод со всеми актерами. К сожалению, съемки, которые должны были начаться на следующей неделе, были перенесены на май. Согласно первоначальному плану, в мае эпизод уже должен был выйти. “Друзья” впервые вышли в прокат в 1994 году, а последний эпизод показывался в 2004 году и собрал 52,5 миллионов зрителей. Позже сериал стал транслировать современный стриминговых сервис Netflix, благодаря чему “Друзья” обрели новых фанатов. Проект был признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус». На экраны вернутся все звезды сериала — Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс). За участие в съемках каждый актер получит $2,5 миллиона.