Секреты известных картин, которые ты не знал

Картина Эдварда Мунка «Крик» вдохновлена прогулкой с друзьями: Мунк увидел кроваво-красный закат и словно ощутил бесконечный крик природы. Сам художник назвал свое творение по-немецки Der Schrei der Natur, то есть «Крик природы». Долгое время считалось, что работа Ван Гога 1887 года — автопортрет великого художника. Но в 2011 году историки искусства высказали сенсационное предположение. Оказывается, Ван Гог изобразил не себя, а своего брата Тео. Произведение Эдварда Хоппера “Полуночники” датируется 1942 годом, поэтому его часто связывали со Второй мировой войной. Современники трактовали «Полуночников» как отражение изоляции, вызванное военными действиями, и неизвестность меняющегося мира. Сам же автор подошел к своему полотну более прозаично и показал одиночество большого города. Полотно Самюэла ван Хогстратен «Тапочки» может показаться весьма скучным, если не рассмотреть его детали. Метла у стены и закрытая книга указывают, что хозяйка оставила свои заботы ради свидания. О том же говорят и торопливо брошенные тапочки, размещенные в центре композиции. Свеча, стоящая рядом с книгой, символизирует, что время на романтическую связь было потрачено напрасно и ничего не принесло. Ван Хогстратен явно выражает свой негатив по отношению к любовным приключениям. Пейзаж Левитана «У омута» кажется немного гнетущим. Причина кроется в истории места, которое запечатлел Левитан. Раньше в окрестностях жил барин, который, будучи женатым, заглядывался на крепостных девушек. Одну из крестьянок полюбил камердинер барина — молодые люди обручились. Когда барин узнал об этом, отправил камердинера служить рекрутом, а девушка от горя утопилась в этом омуте. Кстати, именно эта история вдохновила Пушкина на драму «Русалка».