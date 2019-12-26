СЧАСТЛИВЫЙ 2020: УВИДЕТЬ ЛУЧШУЮ В РОССИИ ЭМАЛЬ

В "Сибирском центре современного искусства" в Новокузнецке работает новая выставка "Эмаль России". За этим сухим информационным посылом стоит уникальное событие художественной жизни Сибири. В Кузбассе до 26 января можно увидеть редкое явление - в одном месте собраны и представлены работы лучших эмальеров России, среди которых есть достаточно известные фигуры сибирского искусства, столичные имена и работы целых династий эмальеров. ЧУДО ТЕХНИКА Эмали появились в древнем мире в разных техниках исполнения. Настоящую популярность эмаль завоевала в Византии. Вообще в средние века была мода на все драгоценное, красивое, насыщенное по цвету. Эмаль именно такая. Её хочется брать в руки, носить в качестве украшения. Эмаль выполняется из стекловидной массы, нанесённой на металлическую основу, часто медную, реже серебряную и золотую. В России есть традиции эмали, с XIX века сложились такие крупные эмальерные центры как Москва, Санкт Петербург и Ростов Великий. С 1920 до 1970-х годов эмаль была в упадке. То, что мы увидим на выставке - результат процессов в искусстве с 1970-х и до наших дней. ТРЕНДЫ И ТЕМЫ Тренды современной эмали идут по двум направлениям: обращение к богатой художественной традиции и следование жанровым приёмам станковой живописи. По степени воздействия этих двух направлений лично мне нравится первый вариант. Я думаю, что все образы художественной традиции эмали имеют какой-то прямой путь в сердце зрителя. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ОБРАЗЫ В современной станковой эмали часто используются православная образность, символика и иконописные традиции. Чаще других можно встретить образы богоматери. В целом религиозная эстетика в самом широком контексте представлена на выставке. СЮЖЕТЫ ЭПОСА И ОБРАЗЫ СИБИРСКОЙ НЕОАРХАИКИ. Обращение к архаическим образам - это ещё один самый популярный сюжет на этой выставке. По сути это тоже средневековье, но связанное не с христианством, а с языческой мифопоэтической традицией Причудливость знаков, символов, аллюзия на графемы бронзового века - все это завораживает и интригует. ТРАДИЦИОННЫЕ ЖАНРЫ ПЕЙЗАЖ, НАТЮРМОРТ Даже традиционные для изобразительного искусства жанры в эмали смотрятся по-особенному. Плоскостность, графичность и насыщенность колорита определяют декоративное начало, но не отменяют строгость и серьёзность идеи работы, сделанной в традиционном для изо жанре. МАСТЕРА ЭМАЛИ Я конечно пришла смотреть сибирских мастеров, которых знаю и люблю, и тех, о которых и не знала, что в эмали они тоже работают. Среди сибиряков меня, по-прежнему, восхищают работы Татьяны Колточихиной из Омска, поражают художественной свободой произведения Алёны Залуцкой из Новосибирска, вызывает любопытство новый для меня художник Анастасия Ижганайтене из Иркутска, удивляют разнообразием работы Петра Сиротюка из Новокузнецка. (Кстати, я даже нашла абстрактную работу, выполненную в эмали). Кроме сибиряков (это для меня пунктик, но зритель должен быть свободен от моих навязчивым идей) конечно есть интересные фигуры российской арт-сцены. Самой зрительски привлекательной, наверное, можно назвать работу Анастасии Александровой "Послеполуденный отдых Пушкина в образе жницы". Вообще петербургские эмальеры выделяются изобретательной графической основой в своих работах. Уфу представила династия Гилязетдиновых. Салават его сын Азамат и дочь Гюльназ идут по пути создания лаконичных, но емких образов фантастического архаичного мира. Ещё удивили работы Макаровой Татьяны из Ярославля, я восприняла её работы как эмальерный андеграунд. Вызвали приятные эмоции умелый рассказ об образах Инны Лемоновой из Екатеринбурга. ДЛЯ КОГО? В первую очередь эта выставка для тех, кто ценит возможность увидеть редкую для художественной жизни Сибири выставку. Но часто так бывает, что что-то важное происходит рядом, а мы не понимаем его значения. Визит в Сибирский центр современного искусства станет подарком для творческой молодёжи. Для взрослых, ценящих время, проведённое с детьми, визит на выставку идеален. А еще, мне кажется, что на выставке будет интересно старшему поколению, потому что красота эмали входит в категорию "вечные ценности".