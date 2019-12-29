СЧАСТЛИВЫЙ 2020: ПОКАЗАТЬ РЕБЁНКУ ТЕАТР

Примерно неделю назад журналист Московского комсомольца попросила меня дать комментарий о том, как нужно и нужно ли вообще водить детей на детские утренники в театр. Как сделать так, чтоб ребёнку понравился театр и он хотел бы в него ходить. Свое мнение я сформулировала, но сейчас решила, что оно не было исчерпывающим. А так как утренники и детские ёлки в театре в самом разгаре, то можно продолжить разговор о практике хождения в театр с детьми. Вопрос посещения детьми театра простой и одновременно сложный. Простой потому, что если родитель захочет, то он сумеет привести своего ребёнка в театр. Другое дело, что это желание взрослых часто остаётся на уровне желания. Сложность в том, что часто внутри семьи сосуществует разное отношение к театру: мама любит театр, а папа считает это не серьёзной и скучной формой досуга. И если дочке не зазорно следовать вкусам мамы, то сын копирует форму мужественности отца и скорее всего переймет у него скепсис по отношению к театру. Так что уже в подростковом возрасте парни начинают "вредничать" в ситуации возможного похода в театр. Обращение к театру у ребёнка и затем молодежи проходит несколько стадий. Сначала детские спектакли и утренники для детей до 10-11 лет. Детский утренник в театре больше похож на чудо: красивые костюмы и первая встреча с "живым", "настоящим" Дедом Морозом. Первые новогодние посещения театра очень важны для каждого ребенка. В России детские массовые утренники в театре - это часть культуры детства, которая ведёт свои истоки из советских времен. На Западе детский церковный хор - рождественская традиция, у нас новогодние сказки в театрах - аналогичная новогодняя традиция. В отношении подростков практику погружения в театр надо начинать заново - у подростка свои вкусы и свои интересы. Ему уже интересны некоторые темы, у него в школе уже более сложная программа. Есть книги и фильмы, которые ему нравятся и потенциально он готов смотреть спектакли основного репертуара. Но, мне кажется, дети этого возраста самые неохваченные театром. И они - самые трудные зрители, шумят, болтают, подтрунивают друг над другом, возмущаются, игнорируют. Часто основным аргументом при мотивировании подростка сходить в театр становится иллюзия получения знания впрок. Вот это какая-то советская архаичная привычка получать знания и воспитание впрок. И сейчас она плохо работает. А ещё подростки видят, что взрослые, которые ведут их в театр, тоже не получают от него удовольствия. И, конечно, копируют такое же отношение. И есть третий подход к молодому зрителю - старшеклассникам и студентам колледжей и вузов. Эта категория зрителей сейчас совсем другая, отличающаяся от молодёжи 10-летней давности. Молодёжи сейчас действительно важна комфортная среда, сервис, располагающее пространство. Но ещё у них уже сложилось стереотипное отношение к театру (они поняли, что никакого знания и воспитания впрок театр им не дал, плюс родительский скепсис и учительская нерефлексивность театральных походов), и именно поэтому они в него не ходят (при неудачном опыте предыдущих посещений театра). То есть у молодёжи есть ряд возражений против сформированного в их представлении театра. Хотя может быть они и не ходили в театр и транслируют не свое отношение. Но зритель этого возраста готов увидеть новый театр, по форме, по отношению к зрителю. Часто молодой зритель начинает интересоваться проектами театральных лабораторий, спектаклями любительских, частных театров. А вообще я против самой постановки вопроса: что надо сделать, чтоб дети ходили в театр. Нет ни одного 100% основания, чтоб ребёнок обязательно ходил в театр. На мой взгляд, такая постановка вопроса тоже имеет истоки в советской системе воспитания. Когда взрослые отказываются сами посещать театр и приобщаются к низовым формам культуры, а в детей "впихивают" "высокую" культуру. Это не работает! Ребенок "снимает" ту форму культуры, к которой приобщены его родители и учителя. Советская модель школы "вырывала" ребёнка из семьи и применяла по отношению к нему "комплекс воспитательных мер ". Сейчас роль школы изменилась и воспитание, в том числе приобщение к театру, лежит полностью на родителях. Школа может, но не обязана это делать. Привычка ходить в театр - показатель уровня жизни, свидетельство того, что человек не только бегает в поисках заработка, а может позволить подумать о своих нематериальных потребностях, может с удовольствием провести время со своими детьми. И ещё привычка ходить в театр - это показатель достаточно высокого уровня развития интеллекта и культуры. В этом году как обычно театры подготовили сказки для детей. Кемеровский театр драмы показывает "Оле Лукойе" Г. Х. Андерсена (Кстати, новокузнецкий театр тоже для новогодней сказки выбрал Г. Х. Андерсена. В основе их спектакля аж три сказки автора "Снежная королева", "Русалочка" и Дикие лебеди"). Кемеровский театр для детей и молодежи обратился к произведению У. Теккерея "Кольцо и роза". Музыкальный театр Кузбасса показывает детям новогоднюю программу и спектакль на выбор - "Летучий корабль", "Историю Герды", "Конёк-Горбунок". Театр кукол предлагает 4 варианта детских представлений для детей разных возрастов от 2 до 14 лет. Для детей 2 - 3 лет - шоу-программа "Чудеса у ёлки", для детей от трех лет - "Три волшебных снежинки", для детей от 4 лет - "Солнышко и снежные человечки", для детей 6 лет - "Снежная королева". Кемеровская филармония также предлагает юному зрителю несколько вариантов новогодних представлений: музыкальная сказка "Загадка страны МУ", "Морозко", новогодний утренник для малышей (на сайте филармонии обозначено возрастное ограничение 0+), музыкально-хореографический спектакль "Сказка о времени". Из длинных перечней понятно, что разнообразие форматов представлений достаточное, чтоб привлечь большую аудиторию детей Кемерова. Пройдут праздники, начнётся рутина, и что дальше? Будут ли ходить дети в театр в другие дни? Если для взрослых и детей театр станет возможностью провести время вместе и в свое удовольствие, то конечно будут. Тем более, что все кемеровские театры очень удачно расположены в историческом центре города, и можно продолжить вечер прогулкой или визитом в кафе. Стоит только более внимательно вчитаться в репертуар кемеровских театров и выбрать себе и своему чаду спектакль по душе и уму. (В качестве иллюстрации использована картина Нино Чакветадзе) .