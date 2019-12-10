САМЫЕ НЕДООЦЕНЕННЫЕ КЕМЕРОВСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Кемеровское искусство недооценено и не осмысленно как жителями Кузбасса, так и в контексте искусства Сибири в целом. И даже среди тех, кто на слуху внутри художественного сообщества, есть имена, постоянно остающиеся в тени. При этом работы художников в тени достойны более пристального зрительского внимания. Предлагаю топ имён самых недооцененных ныне живущих кемеровских художников. Список имён крайне субъективный и возможно, что читателям блога захочется его поправить, дополнить или заменить имена. Ну чтож, блог цифроарбата открыт для авторов. Пишите и публикуйте свое мнение. ВАЛЕРИЙ ТРЕСКА - кемеровский скульптор. Горожане знают две его работы - образ матери, расположенный в сквере вблизи храма на проспекте Химиков и скульптуру грустной собаки, лежащей на канализационном люке, на набережной. В последние два года выставки скульптуры Валерия Трески представлены в Кемеровском государственном институте культуры, Областной библиотеке им. В. Федорова, на выставках "Сибирь 12" и "Форма". Кстати, сейчас выставку работ Валерия Трески можно посмотреть в первом корпусе КемГИК. Почему же Валерий Треска в этом списке? Треска может сделать все, но больше всего ему близок модернистский принцип формообразования - рубленный, конструктивный, ассоциативный, будоражащий зрителя остротой характеристик образов. И хотя модернизм как исторический период ушёл далеко в прошлое, для неискушенного зрителя такая трактовка формы до сих выглядит не понятно. Остатки советских стереотипов усредненного городского сообщества в отношении оценки скульптуры и в целом пассивность зрителей оказывают негативное влияние на признание таланта и высокого художественного уровня работ скульптора. Хотя художественное сообщество единогласно считает его работы одним из лучших явлений в современной скульптуре региона. Но в этом и заложен разрыв в оценке художественного явления. Художественное сообщество оценивает высоко, а вот условно массовый зритель игнорирует. Сейчас знание имени В. Трески и его работ является показателем кругозора подрастающего кузбасского креативного класса. ОКСАНА КОНДРАШИНА - кемеровский керамист, ныне живущая и работающая в Санкт-Петербурге. Оксана завоевала много призовых мест в молодёжных выставках в номинации "Керамика". Она была одним из самых ресурсных педагогов по керамике в КемГИК и КОХК (Кемеровский областной художественный колледж). У неё феноменальная насмотренность и интерес к всевозможным технологиям. И все новое, редкое и сложно-выразительное она вносила в свое творчество и в образовательный процесс. Почему она в этом списке? Молодость Оксаны Кондрашиной пришлась на период, когда вся художественная молодёжь уезжала учиться и жить в Петербург и Москву. В Кемерово очень долго творческой молодёжи просто не было. Поэтому Оксана Кондрашина дольше обычного оставалась в статусе молодёжи. И хотя по уровню работ и размаху педагогической деятельности Оксана Александровна давно вышла из статуса молодого художника, отсутствие свежих молодых сил и статичность художественной среды Кемерова сохраняла расстановку сил в художественном сообществе. Мы все поняли, кого потеряла кемеровская керамика, когда Оксана уехала в Петербург. Следует отметить, что Оксана не рвёт взаимосвязь с кемеровским художественным сообществом и в апреле 2020 года у неё запланирована персональная выставка в КемГИК. Так что у вовлеченных в искусство появится возможность сравнить два периода творчества кемеровского и теперь уже петербургского художника-керамиста Оксаны Александровны Кондрашиной. АНТОН ЯГУНОВ - кемеровский художник, которого ассоциируют с творчеством группы "Бедная Лиза". То есть это для меня он вошёл в кемеровское искусство как ещё один представитель Бедной Лизы. Всегда, когда я говорю об этой группе и её участниках, я рассказываю о С. Червове, А. Дрозде, Ю. Белокриницкий Ю. Юрасове и потом говорю примерно такую фразу: "ну и Антон Ягунов ещё входил в эту группу". И всё!!! А меж тем Антон Ягунов сформировал авторский стиль и всегда чётко формулирует личное послание зрителю. Его картины - изобретательные ироничные рассказы. Образы на картинах Ягунова всегда характерные, яркие, наполненные жизнью и цветом. Обычно на выставках картины Антона Ягунова нравятся зрителям. Но вот для небольшого искусствоведческого сообщества его творчество остаётся непонятным. В данном случае, исследователи искусства находятся в плену стереотипа и никак не соберутся с силами, чтоб осмыслить роль Антона Ягунова в развитии регионального искусства. НИКОЛАЙ БУБЛИК - кемеровский график, представший для меня с нового ракурса совсем недавно. Николай Бублик известен своими тонко сделанным графическим произведениями. Формально работы Н. Бублика существуют в пространстве традиционных жанров - в основном пейзажа, сюжетно-тематической картины. Но Николай Иванович выполняет все свои работы одинаковой фиксированной графемой - крестиком. Это выглядит как вышивка - ровная и красивая. Как понимать работы Николая Бублика я не знала, пока не погрузилась в тексты о мировом абстракционизме. И что же я нашла? Я увидела две оппозиции - экспрессивный метод изображения и индексальный. Во втором случае графема понимается как повторяющийся индекс, элементарная структурная единица. В мировом искусстве есть ярчайшие примеры такой индексальной основы творческого метода, например, творчество Агнес Мартин. В свете этого можно сделать вывод, что Николай Бублик в отрыве от мировых трендов, интуитивно нашёл передовое для регионального искусства понимание творческого метода. Но художественное сообщество не владеет инструментами изучения этого явления, а потому неправильно понимает и замалчивает. СЕРГЕЙ ЮРКОВ - кемеровский график. К мысли том, что творчество Сергея Юркова недооценено, я пришла недавно в свете исследования художественной коллекции КемГИК, в которой представлены три работы автора. Интересно, что все три работы пронизаны критическим нарративом к реалиям 1990-х годов. Дело в том, что в 1990-е художники Кузбасса подняли новые, для тех времен неизведанные пласты постсоветской культуры и общества. Жёсткие трактовки образов крестьянки и крестьянина, внешне абстрактная, но по сути реалистичная работа, иллюстрирующая экологическую катастрофу в регионе в 1990-е, - пример кемеровского художественного мейнстрима, который не был отрефлекстрован тогда и не исследован до сих пор. Сергей Юрков всегда участвует в союзных выставках. Критичный тон его работ смягчился, но он по-прежнему остаётся одним из самых интересных графиков Кемерова. В число недооцененных Сергей попал в силу двух факторов: слабой аналитики регионального искусства и условно "нерекомендуемых" тем творчества. Художественное сообщество, зрительские симпатии и тенденциозность в развитии исследований в региональном искусстве часто соединяется таким образом, что интересные, творческие работы и целые творческие судьбы проходят не замеченными.