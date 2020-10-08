Самая дешевая картина в мире: «Черный лебедь» за $0.000000037
Искусствовед Дилетант
Не можешь нарисовать самое дорогое полотно — рисуй самое дешевое Для людей искусства принципиально важно остаться в истории. Поэтому они хотят проникнуть туда любым способом. На фоне своих жаждущих славы коллег, художник под ником Cryptograffiti выбрал наиболее безвредный способ запомниться. И, возможно, даже разбогател. Самая дешевая, самая дорогая... Главное — самая Картина Cryptograffiti с весьма двусмысленным в русском переводе названием «Черный лебедь» была продана с аукциона.Но на этом интернет-аукционе надо было не увеличивать, а уменьшать цену. Так ка аукцион проводился в биткоинах, уменьшать сумму удалось довольно долго. Но все-таки свой предел есть даже у биткоина — сумму меньше, чем миллисатоши (на тот момент 0,000000037 американского доллара) поставить уже не удается. Cryptograffiti — не один такой умный. Аукцион Lightning создан для популяризации миллитранзакций в криптовалюте. Поэтому Cryptograffiti обвинили в том, что никакой он не художник, а просто рекламщик. Нанятый самим Lightning. Ну, кем он там нанят я не знаю, возможно и Lightning. Но картина, созданная из рваных кусочков доллара и маркера — явно не тянет на эпическое полотно. Сам ник «Криптограффити» говорит сам за себя. Да и художник в своих откровениях после аукциона больше не об искусстве, а о судьбе биткоина говорил. Что несколько странно для художника. А вот для нанятого отнюдь не за миллисатоши рекламщика — очень даже нормально. Вообще, красавчик парень. Сумел заработать и войти в историю как автор самой дешевой картины из проданных на аукционе. Виртуоз снятых трусов и надетого крестика, так сказать. Впрочем, возможно, я и клевещу на энтузиаста от живописи. А дальше что? Cryptograffiti по-прежнему активен в соцсетях, ведет твиттер, участвует в акциях, в том числе и рекламных акциях криптовалюты.У него в твиттере 19,5К подписчиков. Не то, чтобы очень много, по меркам современного твиттера. Но для специалиста по маркетингу среднего звена — вполне достойное число. С другой стороны, пропаганда криптовалютных микроплатежей по сравнению с пропагандой некоторых карикатуристов, выглядит довольно безопасной. Да и в историю художник, как ни крути, все-таки влез. Пусть и, скорее всего, ненадолго. Меньше — не больше, программное ограничение, при желании, довольно легко снять. Или можно продавать картины за волоски, ногти, сопли. Зачем ограничиваться только биткоинами? ВОПРОС: Вы вообще что об этом думаете? Стоит такое вообще выкладывать, аль нет? Пыс- пыс: ищу художников и людей Искуства в спб - Сделаем мир ярче Моих статей - тама больше: https://zen.yandex.ru/dilettante