РУССКИЙ АБСТРАКЦИОНИЗМ: ПРАВО НА ИЗВЕСТНОСТЬ

В Новой Третьяковке работают две интересных для меня выставки - "Геометризмы. 1950-2010-е" и "Русский авангард. Список N1". Выставки разные, но что-то общее в них есть. Одна является как бы продолжением второй. Выставка "Русский авангард. Список N1" представляет коллекцию Музея живописной культуры, закрытого в 1931 году в условиях жесточайшей критики абстракционизма и директивной смены вектора развития советского искусства. Коллекция картин - сплошь классика русского авангарда: К. Малевич, В. Кандинский, Г. Якулов, М. Ларионов и Н. Гончарова и многие другие авторитетнейшие художники. Много текстовой информации погружает зрителя в трудности понимания искусства современниками, ракурсы, когда-то важные самим художникам. Мощный раздел выставки составляет методические наработки художников авангардистов 1920-х годов. А потом финал - тексты документов о критике экспозиции, праве работ быть увиденными зрителями. Общий тон выставки имеет контекст критики той исторической ситуации, в которой был не принят и позже запрещён художественный авангард. Мне понравилась попытка организаторов донести в их первозданном виде рефлексию художников о методах создания абстрактного образа. Все представленные методические разработки были выполнены в рамках работы музея живописной культуры. Зрителей было много. Выставка очень интересная. Представлены абсолютные хиты русского авангарда, много смыслов выстроено вокруг каждого художника. А вот на выставке "Геометризмы" зрителей бродило два с половиной человека, и общий смысл выставки - художники второй половины XX века обращаются к традиции русского авангарда. И все!!!! Если читатели подумают, что я критикую куратора выставки, то они ошибутся. Мне кажется, что почти все российские искусствоведы попадают в такую ловушку. Мы объясняем зрителям опыты абстрактной живописи художников второй половины XX века через популярные шаблоны первого авангарда. Вот так одной фразой мы лишаем права на самостоятельность современных художников-абстракционистов, присоединяя их к традиции и никак не связывая с общественным контекстом создания работы. Безусловно, эрудированные живописцы конечно знали и хотели обратиться к мощному пласту русского авангарда. Но было ещё что-то. Абстракция обладает мощным психо-эмоциональным влиянием на человека. Варианты абстрактного искусства - экспрессивные или индексальные обусловлены ориентирами в художественной и социокультурной сфере, того времени и условий, в которых были созданы эти произведения. В конце концов, художник, исходя из субъективных своих соображений, выбирает свой вектор создания абстрактного образа. И он не копирует традиции, а развивает направление. В моем восприятии сочетание этих двух выставок странно выглядит. На выставке о списках первых авангардистов зрителям предложена критика идеологических шаблонов почти столетней давности и трагедия непонятости. А вторая выставка о геометризмах практически повторяет путь искусствоведческих стереотипов начала века.