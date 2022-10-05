Российский Ресторанный Фестиваль + Кавёр
Ксенич
Он идёт до 10 октября в 55 городах и сразу в 800 ресторанах! Это значит, что гостей ждут 800+ дегустационных сетов. А в тех сетах за 990—2490₽, ммм... чего только нет! Куриный паштет с вишней в коньяке, стейк из страуса, мороженое из форели и какое-то немыслимое разнообразие прекрасного вина от компании Luding. Сеты из сааамых интересных мест мы бережно добавляем в Кавёр: заходи на главную и ищи в Москве и Санкт-Петербурге подборку «Ресторанный Фестиваль». В той же подборке — параллельная программа фестиваля: в Москве идут кинопоказы, а в Петербурге ожидается пекарный фестиваль.
Комментарии
Гриша1 ноября 2024, 17:51
Анастасия, Настя, да! В 2024 году фестиваль проходит с 15 по 30 октября, и в Саратове, кстати, тоже )) Попробовать дегустационный сет можно в грузинском кафе Гамарджоба, что находится по адресу ул. им. В.С. Зарубина 167
А в каких городах? Челябинск будет?
Елена, в 2024 году фестиваль проходит с 15 по 30 октября в 50 городах. Спешу обрадовать, что Челябинск в их числе. Попробовать дегустационные сеты можно в ресторанах ENVY, Популист, Камчатка и баре Гринери. Приятного аппетита :)
Анастасия1 октября 2023, 07:12
Вау
Хочу пойти
Скажите, пожалуйста, будет ли такое мероприятие в Саратове?