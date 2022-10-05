Российский Ресторанный Фестиваль + Кавёр

Он идёт до 10 октября в 55 городах и сразу в 800 ресторанах! Это значит, что гостей ждут 800+ дегустационных сетов. А в тех сетах за 990—2490₽, ммм... чего только нет! Куриный паштет с вишней в коньяке, стейк из страуса, мороженое из форели и какое-то немыслимое разнообразие прекрасного вина от компании Luding. Сеты из сааамых интересных мест мы бережно добавляем в Кавёр: заходи на главную и ищи в Москве и Санкт-Петербурге подборку «Ресторанный Фестиваль». В той же подборке — параллельная программа фестиваля: в Москве идут кинопоказы, а в Петербурге ожидается пекарный фестиваль.