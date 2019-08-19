Родом из Сибири

Музыка не имеет границ – это свобода самовыражения одного человека или группы. Это эмоции и чувства, это смысл, заложенный в строках и озвученный голосом. А вкусах не спорят: одни предпочитают зарубежных исполнителей, другие российских, но объединяет слушателей одно – любовь к музыке, в котором не играет роли жанр. Plane Passenger – электронный дуэт покоривший многие площадки России. Состоит из Михаила Багаева (гитара, поливокс) и Александра Папина (электроника, вокал, эффекты, поливокс), совсем недавно появился новый член группы Вячеслав Втюрин, отвечающий за ударные. Plane Passenger основана в 2010 году и уже почти 10 лет, как их музыка покоряет сердца слушателей. Первые выступления проходили в барах и клубах Кемерово, а уже спустя пару лет вышел первый альбом, который послужил началом для гастролей. Последний вышедший сингл в 2018 году «Let it sound», заслуживает отдельного внимания. В нём отчетливо слышно вытесненное пост-роковое звучание первых двух альбомов ритмичной электроникой. В сингле больше вокала и рисуемые образы чётче. Музыкальные критики отмечают, что в звучании продуман каждый звук, каждая нота и каждая вставка, что создает незабываемый антураж. White Storm – группа, вышедшая из Кемерово, но популярная в Китае. Состоит из Елены Чайки (вокал), Ивана Якушина (вокал), Эллина Литвинова (танцор) и Екатерина Иванова (танцор). Основное направление – клубная музыка, ранее вступали в Port Royal. У White Storm сейчас тур, рассчитанный на три месяца. На каждый город планируется потратить не больше двух-трех дней, после чего ребята планируют отдохнуть на море. За один вечер проходит два шоу по 6 минут. Студия неосознанной музыки - коллаборация музыкантов, поэтов и художников, отличающаяся радикальным стилистическим разнообразием: в своих музыкальных и околомузыкальных экспериментах СНМ работает с джаз-панком, индустриальным техно, электроакустикой, синт-попом и т.д.. Состоит из Александра Маркварта, Степана Качалина, Максима Евстропова и Максима Сушкова. Какие группы знаете вы?