Режиссер Уэс Андерсон рассказал, что смотрит во время изоляции

Американский режиссер Уэс Андерсон, который является большим поклонником каталога Criterion, написал письмо кинокомпании The Criterion Collection и рассказал, какое кино предпочитает смотреть он сам. В этот список вошли сразу три фильма французского режиссера Раймона Бернара. Первый - драма “Анн-Мари”, снятая в 1936 и рассказывающая о девушке-пилоте. Потом идет экранизация романа Виктора Гюго “Отверженные” 1934 года и картина «Деревянные кресты» о Первой мировой войне, снятая в 1932. Среди других фильмов из списка можно найти “Приезжие” (1969), “В погоне за счастьем” (1986), “Ангел за моим столом” (1990). Аэс Андерсон известен своими работами «Отель «Гранд Будапешт» и «Королевство полной луны», а сейчас работает над новым фильмом — «Французский диспетчер».