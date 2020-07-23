Репин - в любой непонятной и спорной ситуации – снимайте рубаху!
Искусствовед Дилетант
В список моих интересов всегда входило искусство. Это же какой восторг – лицезреть великие полотна художников! Именно это вы ожидаете услышать от меня , усвоив первую фразу из моего рта. Но увы и ах! Пардоньте! Мазня , ну та , что называется живописью вовсе не для меня. Эта напыщенность художников меня всегда раздражала, я что следователь?Разгадывать тайный смысл полотна, подбирать ключи и копошится в истории в поиске ответа. То ли дело музыка и архитектура. Вот уж это действительно впечатляет, «уважает тебя» и дает право на свое собственное осмысление и вывод. Мне это приятно - знать, что великие мастера предоставили тебе право собственной интерпретации творения. Ну так , о чем это я ? А ! Все та же мазня.. Картина Репина «Запорожцы» Гляньте на нее! Писалась она великим мастером более десятка лет. Впечатляет, да? Вот и я о том же. Маэстро так много сил вложил в свое дитя, что просто не мог не оставить нам почвы для рассуждений. Ну и ладненько, можно немного и подумать. Но разве что , совсем немного. Коренастые мужички столпились вокруг стола, посреди - писарь в костюмчике, атмосфера шумная. Царит явное воодушевление. Что-то пишут, эмоционально обсуждают. В принципе, все. НО! Какого черта один из них без рубахи? Я пригляделся, и подумал: « Купался что ли человек? Может просто выпендривается своим торсом?». Хех. Все же, как бы Илюша Репин не пытался создать интригу, не вышло. Карточная колода возле него, смекаете ? Раздетый казак не хотел, чтобы его заподозрили в халтуре. Интересно, а как на счет того, чтобы спрятать карту в своем пузике,в складочке? Забавно, но все же сколько еще способов мухлежа имеет человек, без учета снятой одежды. А ему верят лишь благодаря отсутствию рубахи. Или же иначе – допустим, он самый честный человек в мире, а честность не нужно подтверждать и доказывать. Несмотря на все твои прежние заслуги и кристальную искренность – будь добр - снимай рубашку! Только задумайтесь, насколько это символично и актуально это для нашего мира. Я не могу утверждать, что это показушное мероприятие, но как мне кажется, это весьма очевидно. Так или иначе, факт остается фактом, снял рубаху – честный человек. Меня умиляет сие умозаключение, ведь наверняка Репин и не пытался сделать упор на этого раздетого мужчину. Но я все таки как- то к этому пришел. Поэтому, ребята, в любой непонятной и спорной ситуации – снимайте рубаху! Пыс- пыс: интересны коллаборации в .... Там моих статей больше: https://zen.yandex.ru/id/5c8008ee89984400b4288529
Очень интересно