Анализируем с точки зрения прикладного психоанализа картины известных художников сюрреалистов: картина Рене Магритта "Рассвет в Кайенне" (L'aube a Cayenne, 1926). Изображение делится на два плана. Верхний план - "деревянное" небо, коричневого цвета, плотно затянутое густыми облаками, словно бы образующих текстуру доски, посередине этого висят ветви, собранные в дерево, но без ствола. Ветви собраны в крону словно мозаика, но каждая из ветвей обрезана, а ствола, к которому они могли бы примыкать - его нет. Нижний план - синяя поверхность, словно бы замерзшая водная гладь, образовавшая геометрически гладкий и ровный каток, внизу есть волнистый срез этой поверхности, срез этот белый как лед. Из белого мешка высунуты две ладони - белые и неживые, как у манекена, они сомкнуты вместе, между пальцами одной руки - тонкая палочка, похожая на незаточенный карандаш, сверху ладоней, на кончиках пальцев что-то напоминающее паука, многоножку красного цвета. Еще есть горящая свеча и две доски образующие правильный угол в 45 градусов. Этот угол указывает на свечу и на вытянутые руки, которые находятся ближе всего к зрителю, образуя, вероятно, основную тему картины. В правом нижнем углу - темно-синий отросток похожий на язык и тянущийся вверх. Есть в этих, весящих в невесомости, черных ветвях, горящей свече и молящихся ладонях что-то мистическое и религиозное, моление и экстаз, красота и ужас. Кажется все застыло навечно, вмерзло навсегда в структуру мироздания, врезанное в древесную материю, когда-то мягкую, но с течением времени костенеющую и обретающую твердость камня. Кайенна известна как место экспорта кайенского перца, еще это административный центр Французской Гвианы, что в Латинской Америке, рядом с Бразилией и недалеко от Венесуэлы. Как я понял из википедии, для Франции Гвиана была как для России Сибирь - туда ссылали каторжников, причем дорога была в один конец, у ссыльного оставалось мало шансов выжить из-за тропического климата и тяжёлых лихорадок. Поэтому, каторжную тюрьму Синнамари в Кайенне называли «сухая гильотина». Полагаю, желтое высохшее дерево, бело-синий лед, гипсовые руки на картине передают сухость и безжизненность этого места. Выходит эти моления - обращение каторжника в высшим силам в желании выжить. Думается, причина того, почему так мало ссыльных выживало не только в тяжелом климате и болезнях, человек был лишен своей привычной среды обитания, оказывался заброшенным на чужбине, далеко от дома, где даже природный ландшафт выглядел чужеродно и непривычно. Бессознательно человек ощущал себя деревом без ствола и корней - разобранный на части, отдельные фрагменты, словно ветви когда единого, целого дерева, он был психологически диссоциирован и расщеплен. Так у ребенка, лишенного матери, мало шансов выжить без ее жизненных соков и внимания, которое она ему уделяет. Но надежда остается, она как рассвет позволяет свету жизни, теплу пробиться сквозь лед отторжения, ссылки и изгнания, непонимания и неприятия. Вера позволяет выжить в этом чуждом и безжизненом пространстве, позволяет встретить рассвет в Кайенне.