РАСШИРЯЮЩИЕ СОЗНАНИЕ ЛЕКЦИИ

На улице сегодня - 25, а в кемеровском театре драмы в 15.00 запланирована лекция, расширяющая сознание. Лекцию "ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КЛАССИКИ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ" прочтёт московский театровед Екатерина Рябова. Екатерина Рябова - известная фигура в сфере современной театральной критики. Её творческая деятельность охватывает сферу педагогики, критики, истории театра. Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа. Профессионалы и любители знают Екатерину по ее публикациям в журналах «Афиша», «Театр», «Петербургский театральный журнал». Екатерина преподавала историю театра в ГИТИСе. В 2016 - 2017 сезоне она входила в экспертный совет фестиваля «Золотая маска» Также Екатерина Рябова постоянный участник программы СТД РФ по командировке критиков в театры регионов. ДЛЯ КОГО ЭТА ЛЕКЦИЯ ? Для всех, кто мечтает или уже стремится выйти на новый уровень понимания искусства и жизни. Для театральных профессионалов и любителей. Для тех, кто ещё учится и тех, кто уже закончил институт. И конечно, для всех, кто любит театр немного больше обычного. Эта лекция должна быть интересна педагогам школ искусств и колледжей, имеющих творческую направленность. Это лекция шаг к более детальному профессиональному восприятию классики. Театральная критика это ещё и усложнение ландшафта театральной жизни города, это профессиональный рост театральных коллективов. Сама возможность посетить лекции Екатерины Рябовой - это доказательство потенций к развитию регионального искусства.