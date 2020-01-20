ПЯТЬ НЕСОЮЗНЫХ ХУДОЖНИКОВ КЕМЕРОВА, УДИВИВШИХ НАС В 2019 ГОДУ

Тема текста давно вертится на языке. Поразмыслив, я поняла, что именно в 2019 году ярко отметились в художественной жизни города несоюзные художники. Несоюзные - то есть не члены Союза художников. Это нечленство нельзя охарактеризовать положительно или отрицательно. Два из пяти - художники, избравшие путь примитива. Три из пяти получили профессиональное художественное образование, но предпочитают выбирать свои дороги и не вступать в Союз (и иметь возможность быть в оппозиции к нему). СЕРГЕЙ КУКУШКИН Сергей Кукушкин всегда и везде будоражит горожан. Такова сущность его натуры. И это прекрасно. Сергей умеет ломать годами намерзший лед в таких сферах, к которым вообще страшно подходить. Он, например, первый стал общаться с горожанами на короткой дистанции в общественных местах, казалось бы, неприспособленных для искусства. Но в 2019 году он впервые показал нам итог своего масштабного проекта по артификации Кемерова. Сергей обратил внимание на город во всех его проявлениях - от домов с колоннами в историческом центре до трущоб первой жилой застройки. В проекте есть четкие правила, мощный авторский компонент и важное достижение для искусства Кемерова. Сергей Кукушкин возглавляет этот список потому, что сумел преодолеть оцепенение большинства горожан по отношению к не самым парадным сторонам города и показал их субъективно, ярко и эмоционально. ДМИТРИЙ КУРИЛЕНКО Творчество Дмитрия я открыла для себя второй раз. В первый раз, когда мы только познакомились, я видела его творческий азарт и желание высказаться. Результат его рвения к искусству тогда было трудно оценить. С 2015 года его уже нет в этом мире. В 2019 году многое совпало, и мы с Романом Розанцевым, Стасом Притчиным и командой студентов-искусствоведов сделали его выставку. Дмитрий несколько раз приступал к получению профессионального образования в области изобразительного искусства. Но его страстность характера и собственные ориентиры в искусстве не позволяли встать на путь профессиональной живописи. Дмитрий развивал экспрессионистическую линию примитивного искусства. Ван Гог и другие экспрессионисты когда-то дали нам право так видеть мир. Ярко, эмоционально, страстно он видел этот мир в 2000-е годы. Писал так, как будто нет никого вокруг и он сам впервые создает реальность. В Кузбассе жил один из самых известных примитивных живописцев Иван Селиванов. Известнейший советский примитивист Павел Леонов в один из эпизодов своей жизни тоже жил в деревне вблизи Новокузнецка. Думаю, когда региональное искусствоведение обратится к истории примитивного искусства, Кузбасс будет представлен самыми яркими живописцами этого направления. ЕВГЕНИЙ КУЛЮБАКИН Евгений давно знаком кемеровчанам по своей практике рисования портретов в торговом центре "Я". В этом году он удивил нас совершенно новой свободной трактовкой портретов. С одной стороны, Евгений подогреваем бесконечным фантанированием творчества Сергея Кукушкина. И его обращение к портретам похоже на конкурентную реакцию на кукушкинскую акцию "faceторг". С другой стороны, Евгений Кулюбакин ученик портретиста Александра Осипова и больше чем Сергей Кукушкин расположен к портрету. В представленных в арт-гостиной "Зеркало" работах Евгений открыл свой достаточно аналитичный метод. Он не просто пишет портрет, стремясь к сходству. Он выявляет особенности внешности и разбавляет их декоративным или стилизиторским вольнодумием. Евгений Кулюбакин производит почти ювелирные операции с внешностью, стремясь к отражению характера портретируемого с помощью линеарного и колористического компонента. ЕВГЕНИЙ ЯЦУТА Евгений Яцута удивил в 2019 году, организовав совместно с Александром Зайцевым выставку в арт-гостиной "Зеркало". Меня восхитила лёгкость и спокойная уравновешенность его натюрмортов. При этом, Евгений любит и умеет выражать чувства колоритом. Яцута закончил Кемеровский художественный колледж, уехал из Кузбасса, и вот недавно снова в него вернулся. На выставке мне показалось, что Евгений Яцута избежал нашей кемеровской тяжеловесности в искусстве. Лёгкость импрессионистической манеры и, в то же время, абсолютно современное отношение к изображаемому предметному миру характеризует творчество Евгения Яцуты. РОМАН ФИТЕЛЬ Этот художник для меня и для многих кемеровчан пока неизвестный игрок. Он представляет свое творчество сетевому сообществу Кемерова и делает импровизированные выставки летом на набережной. Его вкладом в общую копилку достижений стало исследование пейзажа Кемерова. Примечательно, что Роман интуитивно избрал один из самых передовых в ХХ веке путей изображения города через повседневные, понятные и доступные горожанину фрагменты города. Этот прием портретирования города когда-то изобрели А. Дерен и М. Вламинк. В Ленинграде в 1930-е годы именно несоюзные живописцы продолжили исследовать город через дереновскую оптику. Таким образом, в России такой взгляд на город был распространен скорее среди несоюзных живописцев, среди который много тех, кто обучался максимум в изо студии. Роман Фитель пишет историю примитивного искусства Кузбасса в наше время. Причем, ментально оторванный от общих процессов в искусстве России, он удивительно точно выбрал направление собственного творчества. Итак, 5 несоюзных художников Кемерова и 5 шагов в сторону расширения и развития региональной художественной культуры сделаны в 2019 году. Примечательно, что творчество почти всех этих художников я увидела в Арт-гостиной "Зеркало" (кроме выставки Дмитрия Куриленко, которую мы проводили в "Школе анимации ВОТ") Надеюсь, что практика таких несоюзных выставок в Кемерово продолжится (на заглавной фотографии работа Евгения Кулюбакина).