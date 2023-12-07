Пять идей зимних напитков менее чем за 20 минут

Холодное время года располагает к тёплым ароматным напиткам. Они не только согревают, но и поднимают настроение, насыщают витаминами.

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Чем разнообразить привычный чай и кофе? Какие напитки порекомендовать в минусовую погоду? Представляем 5 рецептов, приготовление каждого занимает не больше 20 минут!

Яблочный глинтвейн на белом вине

Зимой так приятно согреться ароматным горячим напитком. Предлагаем рецепт необычного яблочного глинтвейна на белом вине. Его приготовление займёт около 15-25 минут.

Ингредиенты:

1 яблоко

1 апельсин

1 лимон

1 бутылка сухого белого вина

Сок 1 апельсина

50 мл рома

Корица, гвоздика, кардамон, анис по вкусу

Нарежь кружочками яблоко, апельсин и лимон. Выложи в кастрюлю с толстым дном вместе со всеми остальными ингредиентами. Нагревай на небольшом огне, не доводя до кипения.

Подавай в кружке для сохранения тепла, украсив дольками фруктов и корицей!

Согревающий имбирный чай с лимоном и мёдом

Особенно полезно согреться зимой горячим имбирным напитком. Он стимулирует иммунитет, помогая справиться с простудой и вирусами. Приготовление на всю семью займёт не более 10 минут.

Ингредиенты:



500 мл воды

1/2 лимона

3 см свежего корня имбиря

1 ст.л. мёда

Натри имбирь на мелкой тёрке, добавь ломтики лимона, мёд и залей кипятком. Дай настояться 5 минут. Можно добавить ягоды или фрукты по вкусу!

Разлей в диспенсер, чтобы всем хватило и детям было интересно самим наливать ароматный напиток!

Имбирный латте — согревающий кофейный напиток на зиму

Предлагаем рецепт ароматного имбирного латте с пряностями и молоком. Он согреет не хуже печенья и напомнит вкус зимних праздников! Приготовление займёт 10-15 минут.

Ингредиенты:



5 г молотого имбиря

Корица, мускатный орех, ваниль по щепотке

50 г коричневого сахара

100 мл эспрессо

200 мл молока

50 мл воды

Доведи до кипения в ковшике сахар, воду и пряности. Дай настояться. Свари эспрессо, вспень молоко.

Выкладывай слоями в большую кружку с новогодним принтом: сироп, эспрессо, взбитое молоко. Наслаждайся вкусом и ароматом!

Чай с мёдом и согревающими пряностями

Этот рецепт зимнего ароматного чая с корицей и бадьяном согреет в холодные дни и поднимет настроение! Приготовление займёт 10-15 минут.

Ингредиенты:

1 палочка корицы

6 звёздочек бадьяна

1 л воды

10 г чёрного чая

Мёд по вкусу

Вскипяти воду с пряностями, на медленном огне настаивай 10 минут. Добавь заваренный чай и дай настояться 3 минуты. Подавай с мёдом по вкусу.

Чтобы избавиться от листьев в кружке, заваривай чай в специальном сите-стике.

Клюквенно-апельсиновый безалкогольный пунш: яркий зимний напиток

А вот рецепт ароматного тёплого напитка из ягод клюквы, апельсинов и пряностей. Его яркий вкус и красивый вид создадут праздничное настроение! Приготовление займёт 10-15 минут.

Ингредиенты:

250 г клюквенного морса

250 мл апельсинового сока

100 мл воды

Имбирь, корица, мускатный орех по 1 ч.л.

Сахар по вкусу

Клюква и дольки апельсина для подачи

Смешай морс, сок и воду с пряностями и сахаром. Нагревай на медленном огне 10-15 минут не доводя до кипения.

Подавай в прозрачных кружках с ягодами и фруктами. Приятного чаепития!