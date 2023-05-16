Проверено: выставка «Дали&Пикассо»

В прошедшие выходные сразу трое участников нашего комьюнити сходили на выставку «Дали&Пикассо» и посмотрели на скульптуры Дали, керамику Пикассо и разную интересную графику. Вот какие впечатления остались: Софа: «Выставка – огонь! Да ещё и оригиналы! Современно, интересно, без излишнего академизма. Экскурсоводы молодые, подвижные, не «льют воду», с интересными фактами из жизни и творчества художников. Мне понравилось, что экскурсовод задавала вопросы группе – возможность поразмышлять» Артем: «Количество экспонатов идеально, чтобы выпасть из жизни на час-другой, а градус культурного экстаза повысит экскурсовод. Однозначно рекомендую к посещению!» Даша: «Скажу честно: относилась очень скептично, и массовая реклама заставляла сомневаться о информативности выставки, ранее уже сталкивалась с пестрящими мероприятиями с наполнением на детский букварь. Но здесь было реально интересно, на экскурсии были озвучены моменты из биографий художников, о которых даже я, поклонница Дали, не знала. Советую не игнорировать открытки на входе— внутри кроссворд и задания, после выполнения которых вас, юных (или не очень) любителей искусства, вознаградят. Это отличная находка для тех, кто пришел с детьми. Работы разбиты хронологически, легко проследить моменты жизни творцов. Не совсем удобное пространство, но разделение на этажи по художникам — большой плюс». Итого: проверено, выставку рекомендуем. Не забудь взять экскурсию, выполняй квест с открыткой и смотри во все глаза! P.S. Готовим новый набор в комьюнити. Скоро расскажем, как попасть в этот клуб, получать проходки и приглашения на закрытые мероприятия.