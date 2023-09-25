Проверено редакцией: лагерь для взрослых «Взрослый малый» в Москве

Редактор Kaverafisha съездила в тематический лагерь для взрослых. Делюсь впечатлениями, подробно рассказываю, как было весело:)

Взрослые лагеря сегодня популярны. В одних можно обучаться новому, в других прокачивать свои навыки, а в третьих просто развлекаться и отдыхать, заводить новые знакомства. Так круто снова почувствовать себя беззаботным ребёнком, правда?

Как появился лагерь Взрослый Малый?

Софа из редакции Kaverafisha спросила организаторов Славу и Настю о том, как возникла идея создания взрослого лагеря?

Настя: Однажды задались вопросом «а знаем ли мы, чего хотим на самом деле и не плывём ли по течению ежедневной рутины?». Затем решили составить список желаний — интересные цели и задачи на всю жизнь. Одним из пунктов было посещение пейнтбола, но где взять хотя бы 8 человек, да еще и собрать их всех в 1 день? Задачка трудная для московских жителей. Стали думать, как расширить круг знакомств, где найти людей, близких по духу?

Слава: А вот макроцель — отправиться на Burning Man. И было бы здорово поехать на крупнейший в мире фестиваль с такими же легкими на подъем, как и мы. Пришла идея создания лагеря для взрослых. Комбо! Помочь уставшим взрослым разгрузиться и вновь почувствовать себя беззаботными детьми, а заодно и расширить круг знакомств, возможно, обрести друзей.

Основная цель — это познакомиться с новыми людьми и завести новых друзей. Ну и если честно, мы немного «ку-ку». Мы можем возвращаться с работы и играть в какую-то игру, начиная от крокодила и заканчивая «кто угадает, сколько красных машин попадется нам по пути». И, честно говоря, хочется разнообразить «день сурка», превратив выезд лагеря в нечто масштабное. Организаторы тематического уикенд-лагеря Слава и Настя

Как понять, что тебе давно пора во взрослый лагерь:

при покупке алкоголя у тебя уже не спрашивают паспорт

встречи с друзьями раз в 3 месяца считаются нормой

желание выключить телефон и уехать куда-то далеко просыпается все чаще

жалеешь, что в детстве пропускал(-а) дневной сон

дурачишься пока никто не видит

мимо проходящие дети называют тебя тётей/дядей

Взрослый Малый — это уникальная возможность для взрослых перезагрузиться от ежедневной рутины и вновь почувствовать себя ребёнком на уикенд. Насыщенная тематическая игровая программа (игры на сплочение, армадная игра, интеллектуальная игра, afterparty) для тех, кто хочет новых эмоций и впечатлений.

Софа из Kaverafisha: Идея поехать в лагерь для взрослых возникла спонтанно. Я решила познакомиться с организаторами, узнать подробнее про летнюю смену в тематике «Мадагаскар», которая проходила с 11 по 13 августа в Подмосковье.

Для меня было принципиально важно поехать в то место, где мне дадут отдохнуть от потока информации, городского шума и суеты. Хотелось разгрузиться и повеселиться — так сказать, покачаться на волнах сладостного безделья:)

Что было на смене в тематике Мадагаскар

Насыщенная программа, море веселья, музыки и игр.

Первый день — игры на знакомство, командообразование, формирование отрядов. В этот же вечер были лампово-костровые посиделки. Мы жарили маршмеллоу, пели песни, смеялись, было ощущение, что ты находишься с давними друзьями, а не с малознакомыми людьми!

Второй день — самый активный. Мы просыпались под треки, собранные специально для выезда, участвовали в тематических играх на улице, у нас был спорт-час, квест-игра. Мы стреляли из рогаток, зарабатывали деньги в лагерной валюте, перевоплощались в секретных персонажей и выполняли задания — настоящий детектив в реальном времени.

Костюмированное Afterparty: вкусняшки, танцы под фирменный плейлист, авторские напитки, игры.

Третий день — нас наградили шуточными Awards (мне досталась карточка в номинации Мото-мото, потому что смогла удачно перевоплотиться в брутального персонажа) и разыграли главный приза выезда. На смене Мадагаскар участница выиграла сертификат в аквакомплекс «Лужники».

Участники смены посетили бассейн с сауной на территории парк-отеля Озеро Круглое (30 км. от Москвы).

Организаторы устроили совместный поход за территорию лагеря на озеро, чтобы коллективно запустить китайские фонарики и загадать желания.

Отбой всех «взрослых малых» (как правило, не раньше 3 часов утра) — это ламповое укладывание всех участников выезда под «Спокойной ночи, малыши» от методиста лагеря.

Софа из Kaverafisha: Как по мне, так одно из главных умений, которому нужно учить — это умение отдыхать и не заморачиваться. Я ехала просто потусоваться, а обрела гораздо больше — интересных людей, с которыми есть общие темы. Круто, что на 3-х дневной смене все не заканчивается, никто из участников не теряется, общение и совместные встречи продолжаются. Слава и Настя инициируют постлагерные активности.

Прошедшие смены: как это было?

Смена «Тайна Коко» 6-8 октября 2023

Новые участники смены разгадали тайну Коко на масштабном квесте по командам, устроили вечеринку с аквагримом в тематике мексиканского дня мертвых, разыграли приз за лучший образ.

Хулиганская смена «Гринч» 12-14 января 2024

Новые взрослые малые прошли обучение в гильдии охотников на Гринча, поймали северного оленя, собрали мини-катапульту, похулиганили, утроили закрытый кинопоказ.

Ближайшая смена в тематике мультфильма «Шрэк»

Мечтаешь перевоплотиться в любимого персонажа мультфильма детства? Хочешь забыть про телефон на 3 дня, повеселиться и подурачиться? Завести новых друзей? Тогда тебе в лагерь для взрослых.

Забронировать место на выезд можно до 1 марта 2024 года. Переходи в приложение Кавёр, ищи событие в нашей афише.

Софа из Kaverafisha: Лагерь «Взрослый Малый» дал мне возможность вспомнить, какой я была в детстве и какой не перестала быть сегодня. Как оказывается, мне легко знакомиться с людьми, не страшно быть смешной и даже нелепой.

Слава и Настя дали мне понять, что можно на несколько дней забыть о «супер-важных взрослых делах» и просто подурачиться, переместившись в мир мультяшек, маршмеллоу, песен у костра и тематических игр. Рекомендую каждому уставшему взрослому отправиться в лагерный уикенд — прямиком в детство:)