Present Perfect Festival пятый раз прошёл в Санкт-Петербурге. Это фестиваль электронной музыки и современного искусства, который прошёл с 26 по 28 июля на территории «Севкабель Порта» в гавани Василевского острова, ранее не доступный для посетителей. Более 60 исполнителей выступили на одной сцене перед зрителями. Примечательно, что на PPF запланирована образовательная программа и вечеринки в клубах города с музыкантами из основной программы. PPF это первое событие, которое объединило всю доступную зону «Порта» в рамках одного мероприятия. Местом проведения стала пост-промышленная территория, которая занимает тысячу гектаров. Внушительный размер площади! Как сообщается инсайдерами, организаторы PPF не собираются останавливаться на достигнутом и хотят дальше осваивать нетронутые локации Петербурга. Приняли участие в фестивале не только жители России, также участники из Голландии, Франции, Швеции, Финляндии, Великобритании, Германии. Традиционно первый день 26 июля был посвящен трём блокам: 1- грандиозный вечерний концерт-открытие с хедлайнерами первой величины; 2- дневная образовательная программа; 3- серия ночных пре-пати в ключевых клубах. Вечерний концерт-открытие представляет из себя выступление немецкого супер-бэнда Modeselektor с новым альбомом и визуальный шоу – они приехали к нам спустя целых 7 лет. Также вечером прошел мультимедийный перформанс Normad от коллектива медиахудожников Tundra, которые уже успели попасть на афиши крупнейших фестивалей. Образовательная программа включала пять разных блоков, в которых принимали участие желающие овладеть данной техникой. А клубные вечеринки прошли в ключевых клубах страны. 27 июля двадцати часовая программа состояла из 40 артистов на четырёх фестивальных сценах. Проводилась трансляция с самого фестиваля на трех международных платформах Boiler Room, Red Light Radio и Rinse FM. 28 июля прошла самая душевная и приятная часть фестиваля – выступили некоторые из хедлайнеров мероприятия, в очередной раз порадовавших нас своим творчеством. Хедлайнерами на фестивале выступили Abelle – плавное сочетание глубоких, тёмных сторон техно и минималистичного хауса с оттенком современного диско; Andrew Weatherall – от манчестерского стиля до даунбита и экспериментального техно; Azymuth – электронная и латинская фьюжн, поародители эйсид-джаза; Ellen Allien – танцевальной ориентированное техно и электро с необычными звуковым решениями; Helena Hauff – урезанный техно и электро; Hunee – хаус, электро, чилаут; Modeselektor - iidm glitch, электро и хип-хоп; Move D - техно.