Праздник музыки

В Кемеровском государственном институте культуры стартовал VIII Международный конкурс «Сибириада», посвященный 50-летию института, а так же 300-летию промышленного освоения Кузбасса. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Российской Федерации, Департамент культуры национальной политики Кемеровской области, Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации г. Кемерово, Кемеровский государственный институт культуры, Мысковский городской округ, Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. Штоколова, Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». Конкурс проходит при поддержке Фонда содействия развитию культуры и искусства имени Дашинимы Намдакова, Кемеровского регионального фонда имени Юрия Арбачакова, Вероники Джиоевой – Заслуженной артистки Российской Федерации, оперной певицы, солистки Новосибирского академического оперного театра оперы и балета, Международной сети отелей AZIMUT HOTELS, Филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Вести-Кузбасс», телекомпании «ТВ-мост», Ежедневной областной газеты «Кузбасс», «I'm Siberian» - социального проекта, объединяющего сотни тысяч сибиряков по всему миру, и компании-экспортёра товаров из Сибири «SIBERIA». Конкурс проводится с целью сохранения и развития художественных традиций, присущих российской культуре, выявления талантливых исполнителей и самобытных творческих коллективов, поддержки и пропаганды вокального и инструментального исполнительства, а так же продвижения в общественном сознании ценностей высокого профессионализма, нацеленности на конкурентоспособность в сфере преподавания музыкально-теоретических дисциплин в Российской Федерации и за рубежом. В этом году в конкурсе принимают участие более 3 000 участников. География участников обширна: это города Кемеровской области, регионы России, а так же страны мира (Китай, Украина, Монголия и др.). Список номинаций обширный: -вокальное исполнительство; -инструментальное исполнительство; -педагогическое мастерство; -«Учитель-ученик»; -мастерство концертмейстера; -инклюзивное творчество; -музыкальные династии; -музыкальное исполнительство коренных народов; -музыкальная культура казачества; -мастерство аранжировки и инструментовки; -музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Соревнование за Гран-при состоится 16 декабря 2019 года, в 14-00, в концертном зале КемГИК, где лучшие из участников конкурса (солисты, ансамбли, хоры, оркестры, театры), обладающие яркой творческой индивидуальностью, показавшие высокий уровень исполнительского мастерства, поборются за премию Гран-при в размере 100 000 рублей. Конкурс «Сибириада» стал своеобразным брендом Кемеровской области. В подтверждение этого высказывания процетируем слова великого русского ученого и поэта Михаила Ломоносова: «Российское могущество будет прирастать Сибирью…». А ведь это так! Попадая на это грандиозное событие, участники не только показывают свое умение играть на инструменте, или исполнять вокальное произведение, но и знакомятся с другими интересными людьми, перенимают опыт, делятся своими впечатлениями, посещают мастер-классы, где узнают много нового и интересного. «Сибириада» объединяет творческих, активных и талантливых людей, любящих музыку и готовых делится своими навыками с другими!