Праздничный гид: отмечаем Новый год в Москве

Праздник к нам приходит. А ты? Гайд от Кавра для Гринчей всех мастей. Проникнись, оторвись и ворвись в Новый 2026 год.

Что будет в статье:

Пусть «Селёдка под шубой» мирно отдыхает, а тебе — пора навстречу впечатлениям. Собрали новогоднюю подборку на разный вкус и муд. И не бойся, накрошить оливье точно успеешь.

Эта статья, как адвент-календарь: новая неделя — новые события. Заходи почаще, чтобы отметить Новый Год по-кавровски.

Хороводы для взрослых

Вечеринки для тех, у кого шампанское уже бьёт не в голову, а в душу. Пусти свою душу в пляс и «отдыгыдыкай» всех бесов.

Здесь ты загоришься ярче, чем новогодние гирлянды.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Самые зажигательные концерты, для самых громких хлопушек! Забудь про тишину — время срывать голос, а не подарочный бант.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Для пар-снежинок

В каждом ромкоме есть новогодний эпизод, а чем твоя жизнь хуже? Срежиссируй свою неповторимую сцену!

В начале — немного джаза. Отдайтесь течению музыки, разговоров и атмосферы.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Далее — подборка шоу с той самой неповторимой атмосферой, где в воздухе буквально витает новогоднее чудо (Диснею осталось только позавидовать).

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

И самые разношёрстные мероприятия, чтобы быть вместе — без суеты, под новогодний шёпот.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Умпы-лумпы рукоделы: вайбовые мастер-классы

Шоколадная река подождёт — пора создавать новогоднюю магию своими руками. Мы нашли лучшие способы направить предновогоднюю энергию (и лёгкий стресс) в мирное русло.

Ёлка крутится — подарки на мастер-классах мутятся.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Срочный и хороший план «Б» для тех, кто уже потерялся во всех этих декабрьских дедлайнах и немного позабыл о подарках (упс!)

И себя любимого тоже не забудь побаловать.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Заводная ёлка

А ты хорошо вёл себя в этом году? ;) Приберегли кое-что горяченькое для холодного сезона. Для тех, у кого в глазах — блеск гирлянд, а в мыслях — чистое хулиганство.

Будь аккуратен, ведь есть шанс растаять.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Эльф-одиночка

Дорогие одинокие мандаринки, собрали топчик событий, где можно найти единомышленников и просто хорошо провести время:) Пора вступать в Anti Social Social Club!

Тёплые посиделки с душевными разговорами и новые встречи:

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Ждать случайной встречи под ёлкой — слишком пассивно. Новый год — время для смелых сценариев, поэтому подобрали для тебя немного чувственного дейтинга.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Всё таки нет вайбика на общение? Не беда: подборка лекций, где можно просто слушать и ждать Нового года.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Дед-инсайд-Мороз

SOS-сигнал всем, кто дотягивает до праздников на последнем дыхании. Эти события станут вашей вкусной гаванью.

Ешь, радуйся и слушай (большего и не надо).

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Причины для праздничного «Хо-хо-хо»! StandUp-терапия уже выезжает.



Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Маленький кинобонус! Новогодние бранчи, где можно тихо сидеть и ждать чуда.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Если на новогодних праздниках ты окажешься в Петербурге, то заглядывай в такой же местный гид, там тоже много всего интересного.