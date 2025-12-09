Праздничный гид: отмечаем Новый год в Москве

Пусть «Селёдка под шубой» мирно отдыхает, а тебе — пора навстречу впечатлениям. Собрали новогоднюю подборку на разный вкус и муд. И не бойся, накрошить оливье точно успеешь.
Эта статья, как адвент-календарь: новая неделя — новые события. Заходи почаще, чтобы отметить Новый Год по-кавровски.
Хороводы для взрослых
Вечеринки для тех, у кого шампанское уже бьёт не в голову, а в душу. Пусти свою душу в пляс и «отдыгыдыкай» всех бесов.
Здесь ты загоришься ярче, чем новогодние гирлянды.
Самые зажигательные концерты, для самых громких хлопушек! Забудь про тишину — время срывать голос, а не подарочный бант.
Для пар-снежинок
В каждом ромкоме есть новогодний эпизод, а чем твоя жизнь хуже? Срежиссируй свою неповторимую сцену!
В начале — немного джаза. Отдайтесь течению музыки, разговоров и атмосферы.
Далее — подборка шоу с той самой неповторимой атмосферой, где в воздухе буквально витает новогоднее чудо (Диснею осталось только позавидовать).
И самые разношёрстные мероприятия, чтобы быть вместе — без суеты, под новогодний шёпот.
Умпы-лумпы рукоделы: вайбовые мастер-классы
Шоколадная река подождёт — пора создавать новогоднюю магию своими руками. Мы нашли лучшие способы направить предновогоднюю энергию (и лёгкий стресс) в мирное русло.
Ёлка крутится — подарки на мастер-классах мутятся.
Срочный и хороший план «Б» для тех, кто уже потерялся во всех этих декабрьских дедлайнах и немного позабыл о подарках (упс!)
И себя любимого тоже не забудь побаловать.
Заводная ёлка
А ты хорошо вёл себя в этом году? ;) Приберегли кое-что горяченькое для холодного сезона. Для тех, у кого в глазах — блеск гирлянд, а в мыслях — чистое хулиганство.
Будь аккуратен, ведь есть шанс растаять.
Эльф-одиночка
Дорогие одинокие мандаринки, собрали топчик событий, где можно найти единомышленников и просто хорошо провести время:) Пора вступать в Anti Social Social Club!
Тёплые посиделки с душевными разговорами и новые встречи:
Ждать случайной встречи под ёлкой — слишком пассивно. Новый год — время для смелых сценариев, поэтому подобрали для тебя немного чувственного дейтинга.
Всё таки нет вайбика на общение? Не беда: подборка лекций, где можно просто слушать и ждать Нового года.
Дед-инсайд-Мороз
SOS-сигнал всем, кто дотягивает до праздников на последнем дыхании. Эти события станут вашей вкусной гаванью.
Ешь, радуйся и слушай (большего и не надо).
Причины для праздничного «Хо-хо-хо»! StandUp-терапия уже выезжает.
Маленький кинобонус! Новогодние бранчи, где можно тихо сидеть и ждать чуда.
Если на новогодних праздниках ты окажешься в Петербурге, то заглядывай в такой же местный гид, там тоже много всего интересного.
Что у вас на носу? Сопля? Нет, это же приближающийся Новый год:) Добавили ещё больше поводов для полного джинглбелса!