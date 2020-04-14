Prada запускает онлайн-дискуссии о моде

Чтобы ты не скучал, модный бренд Prada решил запустить онлайн-дискуссии о моде и современной культуре в своем официальном Instagram аккаунте. Инициативу назвали Prada Possible Conversations по аналогии с Schiaparelli & Prada: Impossible Conversations, которая прошла в Меторополитен-музее в 2012 году. Первый выпуск станет доступен уже сегодня в 10 вечера по МСК. В нем примут участие креативный директор Jacquard x Google Arts & Culture Residency Памела Голбин и модный критики и журналист Александр Фьюри. Они поговорят о «моде во времена кризиса». Любой желающий сможет задать им вопросы и присоединиться к дискуссии. По итогам каждой дискуссии Prada также переведут пожертвование в пользу ЮНЕСКО и их фонда борьбы с последствиями Covid-19. Основное внимание при этом уделят поддержке студентов модного и культурного направлений по всему миру, у которых из-за пандемии возникли трудности с продолжением обучения.