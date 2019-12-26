Послевкусие после телесного тренига. Ммм...

Прикасаться к телу... Нежно нежно... Чувствовать как от каждого прикосновения тело наполняется жизнью... Перед тренингом "Отпуская прошлое" я, конечно же, помылась. Придя домой... поняла что хочу в душ... Хочу медленно прикасаться к своему телу мыльными руками... Хочу нежно прикасаться к своему лицу и игриво трепать свои волосы... Оргазмично... И это не про интим... После интима - слёзы радости на глазах, чувство бесконечности и полёта в невесомости космоса. А вчера... Вчера это... Смакование права выбора... Осознанное понимание чем и зачем наполняю свою жизнь. Это выбор отказаться хватать всё, что приходит в мою жизнь, лишь бы было наполнение... Тело... Моё тело, я благодарю тебя за то, что ты всегда со мной. Моё тело, я прошу у тебя прощение за то, что своими мыслями принесла в тебя онкологию и другие болезни... После первой химиотерапии я поняла КАКОЙ это подарок от Бога! После телесного тренинга я осознала как я богата, имея тело. Я приняла моё тело. И это не про внешнюю форму моего тела... Это про... Целостность... Дух, душа и тело... Много раз слышала про это трио... Вчера... Вчера эти три героя моей жизни поздоровались и соединились. Соединились в один прекрасный оркестр. Под каждым прикосновением моих рук звучала музыка.... Музыка моей души, моего тела и моего духа... Спокойная радость... Оргазмичное еле слышное ликование... Внутренняя улыбка взрослой женщины... Свет форватера... Запах дома... Небесного дома... Близость Бога... Чувство защиты и опоры... Я ЕСТЬ! Я ЖИВАЯ!! Я ЖИВУ!!!